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Глас народа

Жители проезда Тропинина лишились дороги с приходом весны

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В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница проезда Тропинина в Терновке с жалобой на состояние дороги.

Жительница рассказала, что перед холодами на улице начались работы по прокладке центральной канализации. Однако до зимы специалисты не успели завершить процесс.

«Ничего не было доделано, бросили на полпути. Весной результат - ни пройти ни проехать», - написала пензячка.

Она прислала в редакцию снимок улицы в разгар весенней распутицы. И автомобили, и пешеходы вынуждены вязнуть в грязи.

Женщина добавила, что такая дорога наводит на мысли о лесе, глухой сельской провинции, но никак не о современном городском микрорайоне.

В начале марта пензенцы в соцсетях пожаловались на участок трассы М5 от «Петушка» до поселка Победа. Образовавшиеся в асфальтовом покрытии выбоины создают там аварийные ситуации. В неудовлетворительном состоянии дорога находится много недель.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина добавила, что такая дорога наводит на мысли о лесе, глухой сельской провинции, но никак не о современном городском микрорайоне.
Судя по фото современный городской микрорайон там только в буйных фантазиях. Впрочем проезд Тропинина частный сектор.

Гость||

Ехайте в Саратов и посмотрите.

Гость||

Частный сектор, тем более ремонт им ц. канализацию ведут, радоваться надо, а они жалуются. Вчера ехал по Бауманскому путепроводу, дорога отличная, а вот под мостом, пер.Токарный, ужас как в глухом селе, такие же колеи, хотя там никакого ремонта уже лет 50не было

Гость||

Надо стремиться, чтобы было как в Москве, а не как в Саратове.

Гость||

Нужно потерпеть похоже,может и вам дорогу сделают но не известно когда

Гость||

Великая Путинская Магистраль!))

Гость||

Гость писал(a):

Надо стремиться, чтобы было как в Москве, а не как в Саратове.
Рано или поздно Пенза вернётся в родную Саратовскую область.

Гость||

Надо было жижу, которая просто, как болото затягивает ещё снять. Это ужас какой то! Идешь и просто тонешь. Какая нафиг канализация. Её уже года 4 типа делают. Проложили трубы по улице и всё. С одно конца до другого. Её просто в междуречье нет. Куда подключать то?

Гость||

Гость писал(a):

Рано или поздно Пенза вернётся в родную Саратовскую область.
Не дай бог.За чем?

Гость||

Гость писал(a):

За чем?
Во-первых, существование Пензы как самостоятельного субъекта экономически не имеет смысла. Во-вторых, у нас будет часовой пояс UTC+4. В-третьих, восстановление исторических границ нынче в тренде.

Имя: Гость
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