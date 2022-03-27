Жители проезда Тропинина лишились дороги с приходом весны

27.03.2022 | 12:34

В рубрику «Глас народа» сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница проезда Тропинина в Терновке с жалобой на состояние дороги.

Жительница рассказала, что перед холодами на улице начались работы по прокладке центральной канализации. Однако до зимы специалисты не успели завершить процесс.

«Ничего не было доделано, бросили на полпути. Весной результат - ни пройти ни проехать», - написала пензячка.

Она прислала в редакцию снимок улицы в разгар весенней распутицы. И автомобили, и пешеходы вынуждены вязнуть в грязи.

Женщина добавила, что такая дорога наводит на мысли о лесе, глухой сельской провинции, но никак не о современном городском микрорайоне.

В начале марта пензенцы в соцсетях пожаловались на участок трассы М5 от «Петушка» до поселка Победа. Образовавшиеся в асфальтовом покрытии выбоины создают там аварийные ситуации. В неудовлетворительном состоянии дорога находится много недель.