На улице Красной «ледяные зубья» угрожают жизни пензенцев

20.01.2022 | 09:25

В четверг, 20 января, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница дома № 7 на улице Красной областного центра.

Она прислала снимки гигантских сосулек, свисающих с крыши пятиэтажки. Некоторые из них доходят до уровня третьего этажа.

«Так мы живем уже третьи сутки - сосульки я увидела вечером 18-го, когда возвращалась с работы. Вчера утром позвонила в управляющую компанию, мне ответили, что заявка принята. Но ситуация не изменилась - никто не озаботился тем, чтобы сколоть опасные ледяные наросты».

Прямо под сосульками вдоль подъездов проходит пешеходная дорожка. Возле подъездов коммунальщики натянули сигнальные ленты, означающие запрет прохода, но они быстро слетели.

«Из подъезда приходится вылетать пулей, чтобы не попасть под удар, и так же забегать в дом. И далеко не каждый, кто проходит вдоль нашего дома, поднимет голову вверх и оценит опасность. А это значит, что в любой момент может случиться трагедия», - завершила рассказ пензячка.

Ранее на свисающую с кровли ледяную бахрому жаловались жители улиц Попова и Краснова, а также зареченцы.

В Пензе неоднократно происходили случаи, когда на прохожих с крыш падали сосульки и глыбы льда. Так, в марте 2021 года пострадал мужчина, проходивший мимо дома № 89 на улице Володарского. Травмированного прохожего скорая помощь увезла в больницу.