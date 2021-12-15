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Глас народа

Ржавое решение: площадку на Ладожской защитили от водителей

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Детскую площадку на Ладожской улице рядом с домом № 81 «оградили» единственным столбиком. Снимок результата появился в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте» в среду, 15 декабря.

Ранее пензенцы пожаловались, что дорога у дома опасна. Автомобилисты предпочитают объезжать многочисленные ямы и выбоины по детской площадке. Запретный путь выбирали и водители мусоровозов.

Администрация Октябрьского района пообещала решить вопрос и в срок до 15 декабря закрыть объезд через игровую зону, установив ограждение.

«Вот оно долгожданное, кривое и ржавое решение проблемы жителей от администрация города Пензы. Вбили трубу между детсадом и детской площадкой, собственно и вбить прямо не смогли. К слову, объехать ее не составляет никакого труда. По поводу травмоопасности такого рода заграждений на территории детских площадок и говорить не стоит», - прокомментировал автор поста.

Фото vk.com/avtohampenza.

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Гость||

вот так пензаинформ.

своих новостей нет, постоянно воруем их из ВК

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