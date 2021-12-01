В Чемодановке из-за отключений электроэнергии портится техника

01.12.2021 | 08:37

Жительница села Чемодановка Бессоновского района пожаловалась на регулярные отключения электроэнергии. Свое обращение она направила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам женщины, за последние шесть дней произошло пять отключений электроэнергии. Лишь одно из них было плановым. Последнее отключение продолжалось почти сутки - с вечера 29 ноября до 15:00 30-го.

«Каждая авария - это сгоревшая техника. Телевизоры, камеры, мониторы, домофоны, газовые котлы, холодильники и т. п. Ночью от постоянного «включили-выключили» сгорел видеодомофон», - рассказала жительница Чемодановки.

Она прислала фотографию разобранного устройства. На снимке видны следы возгорания.

Женщина выразила надежду, что местные власти обратят внимание на проблему и решат ее.