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Глас народа

В Чемодановке из-за отключений электроэнергии портится техника

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Жительница села Чемодановка Бессоновского района пожаловалась на регулярные отключения электроэнергии. Свое обращение она направила в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

По словам женщины, за последние шесть дней произошло пять отключений электроэнергии. Лишь одно из них было плановым. Последнее отключение продолжалось почти сутки - с вечера 29 ноября до 15:00 30-го.

«Каждая авария - это сгоревшая техника. Телевизоры, камеры, мониторы, домофоны, газовые котлы, холодильники и т. п. Ночью от постоянного «включили-выключили» сгорел видеодомофон», - рассказала жительница Чемодановки.

Она прислала фотографию разобранного устройства. На снимке видны следы возгорания.

Женщина выразила надежду, что местные власти обратят внимание на проблему и решат ее.

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Гость||

Америка, Запад загоняют огромные деньги на подготовку людей, которые хотят не решить проблему, а дестабилизировать ситуацию...

Гость||

На котлы теперь обязывают стабилизаторы ставить иначе гарантия слетает. В городе.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина выразила надежду, что местные власти обратят внимание на проблему и решат ее.
Не надежду выражать надо, а иск подавать в суд. Только тогда проблема решится.

Гость||

И где они только телефоны берут

Гость||

А чо там в чумадановкене у кого спросить почему так происходит. Помниться и люди были знающие по пьяни и знали у кого спросить можно.

Гость||

В с.Лебедевка, Пензенского района, на постоянной основе включают выключают электроэнергию, включат на секунду и тут же отключат и так оп несколько раз подряд . Техника не выдерживает.

Имя: Гость
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