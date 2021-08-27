Сетевое издание|18+|Пятница|27 авг 2021|12:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Глас народа

Пензячка рассказала о своре из 30 собак с неадекватным хозяином

Печать

В четверг, 26 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, рассказавшая об опасениях, которые вызваны близостью собак.

«Они с мужчиной, который явно душевно болен, обходят районы ГПЗ и Манчьжурия. Собаки агрессивные. Мужчина их травит на людей. По закону получается, что собак с хозяевами отлавливать нельзя. Что делать?» - возмутилась женщина.

По ее словам, собак около 30, в объектив ее камеры попали не все. Свора настолько велика, что внушает ужас одним своим видом.

«Скоро детям в школу... Как отпускать детей? Взрослые-то замирают в ужасе при виде этой своры», - добавила пензячка.

На бродячих животных жалуются жители разных районов Пензы и области. В Бессоновке, к примеру, в августе собака напала на 5-летнего ребенка. Мальчик попал в больницу с травмами. Его отец рассказал, что рядом с местом, где все произошло (район ПМК), находится детский сад. 21 августа там же пострадали еще два ребенка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Скоро детям в школу... Как отпускать детей? Взрослые-то замирают в ужасе при виде этой своры»,
Вот когда загрызут на смерть ребёнка,тогда возможно и начшут поднимать задницу от кресла.

На гибели детей и взрослых от бродячих псов,наши чиновники не хотят учится.

Скоро выборы. Голосуй умом.Сердцем уже голосовали...

Гость||

Гость писал(a):

Вот когда загрызут на смерть ребёнка
ребенок должен находиться под присмотром родителя

Гость||

Гость писал(a):

ребенок должен находиться под присмотром родителя
Дибилушка, они кидаются на мам с колясками. На это что скажешь радужный ты наш.

Гость||

Гость писал(a):

ребенок должен находиться под присмотром родителя
30 собак и родителя загрызут

Гость||

Гость писал(a):

Скоро выборы. Голосуй умом.Сердцем уже голосовали...
За Новых людей тогда надо ) Они как раз за собачек ;)

Гость||

Гость писал(a):

Скоро выборы. Голосуй умом.Сердцем уже голосовали...

За Новых людей тогда надо ) Они как раз за собачек ;)

Вы не правы,при коммунистах их отстреливали.

На стерилизации,кастрации,кормах деньги не воровали.

Гость||

Гость писал(a):

коммунистах их отстреливали
тогда буду голосовать за коммунистов

Гость||

Кидаются на мам с колясками- мамы должны находится под присмотром бабушек и дедушек. И вообще, нечего шляться,если рядом собаченьки резвятся!

Гость||

Уже 2 года с этим дебилом, зоошизиками и сворой собак воюем. Законно ничего с этими собаками сделать нельзя, они привиты и стерилизованы, а питомники переполнены. А карательную психиатрию у нас запретили. Можно собак травануть, но за это дадут 3 года. Вот и ходим, как на пороховой бочке, думая, чей ребенок станет жертвой, когда зачешутся нужные органы.

Гость||

И кстати, дебил этот, вовсе не дебил, с головой не все в порядке, но не совсем куку. Пытались с ним поговорить, он сразу говорит, я дурак и ничего не знаю. Явно, или научили, или сам додумался, как отмазываться.

Гость||

Надо кормить собак ,они и бросаться не будут.Вас в Пензе 500.000т,а собак 100 голов ,растрясите свою машну и покормите животных сделайте благое дело.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Собаки агрессивные. Мужчина их травит на людей. По закону получается, что собак с хозяевами отлавливать нельзя. Что делать?» - возмутилась женщина.
Врёт не краснея. Сколько раз видела этого мужчину с собаками - никто из собак не подошёл, не сагрессировал. Может она сама на собак лаяла?))

Гость||

В федеральный закон необходимо внести поправки. Однозначно нужно исключить из перечня деятельности по обращению с животными возврат их на прежние места обитания.

Хотя в Пензенской области можно выпускать кастрированных голодных животных в места обитания чиновников - где-нибудь в Дубраве)))

Гость||

Такое есть в каждом районе города и даже в центре на остановке у ЦУМа собак десять бегают.

Жители города множество раз обращались в городские администрации которые ОБЯЗАНЫ! решать эту проблему,

Но ....

Это закончиться тогда, когда что-то случиться и город снова "прославиться", а потом сразу всё решат, ну сами знаете как обычно

Гость||

Гость писал(a):

Врёт не краснея. Сколько раз видела этого мужчину с собаками - никто из собак не подошёл, не сагрессировал. Может она сама на собак лаяла?))
Вместе что ли по помойкам ходите

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте