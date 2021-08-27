Пензячка рассказала о своре из 30 собак с неадекватным хозяином

27.08.2021 | 10:14

В четверг, 26 августа, в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, рассказавшая об опасениях, которые вызваны близостью собак.

«Они с мужчиной, который явно душевно болен, обходят районы ГПЗ и Манчьжурия. Собаки агрессивные. Мужчина их травит на людей. По закону получается, что собак с хозяевами отлавливать нельзя. Что делать?» - возмутилась женщина.

По ее словам, собак около 30, в объектив ее камеры попали не все. Свора настолько велика, что внушает ужас одним своим видом.

«Скоро детям в школу... Как отпускать детей? Взрослые-то замирают в ужасе при виде этой своры», - добавила пензячка.

На бродячих животных жалуются жители разных районов Пензы и области. В Бессоновке, к примеру, в августе собака напала на 5-летнего ребенка. Мальчик попал в больницу с травмами. Его отец рассказал, что рядом с местом, где все произошло (район ПМК), находится детский сад. 21 августа там же пострадали еще два ребенка.