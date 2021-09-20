Гнилушки: Зареченцы вновь раскритиковали автобусы в городе

20.09.2021 | 12:28

В понедельник, 20 сентября, в группе Заречного в социальной сети Instagram появилось новое фото из общественного транспорта. Его прислал подписчица, не сумевшая найти в автобусе ни одного сухого места.

«Я ни в одном городе такого не видела! С крыши льет ручьями», - возмутилась горожанка.

На снимке, которым она поделилась, запечатлены сиденье, покрытое водой, и влажный пол.

Комментировавшие пост зареченцы отметили, что общественный транспорт в городе - «рухлядь» и «вонючие гнилушки», его износ составляет 100%.

«Не успеешь в автобус сесть, маску требуют надеть и заплатить 44 рубля. Обеспечьте пассажиров комфортом!», «Отравление можно получить, сидя в этом автобусе, дым валит прямо в салон», - высказались пользователи.

Ранее в Сети уже размещалось видео, на котором пассажиры зареченского автобуса приняли душ во время ливня. Также горожане неоднократно жаловались в постах в соцсетях на транспорт, который часто ломается.

Чиновники в курсе проблем. Зареченцам обещали новые машины в 2022 году. Летом 2021-го в закрытом городе тестировали современные автобусы на газомоторном топливе. Возможно, парк обновят подобным транспортом.

Фото zar_info58, instagram.com.