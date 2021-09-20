Сетевое издание|18+|Понедельник|20 сен 2021|13:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+9oC
+10oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Гнилушки: Зареченцы вновь раскритиковали автобусы в городе

Печать

В понедельник, 20 сентября, в группе Заречного в социальной сети Instagram появилось новое фото из общественного транспорта. Его прислал подписчица, не сумевшая найти в автобусе ни одного сухого места.

«Я ни в одном городе такого не видела! С крыши льет ручьями», - возмутилась горожанка.

На снимке, которым она поделилась, запечатлены сиденье, покрытое водой, и влажный пол.

Комментировавшие пост зареченцы отметили, что общественный транспорт в городе - «рухлядь» и «вонючие гнилушки», его износ составляет 100%.

«Не успеешь в автобус сесть, маску требуют надеть и заплатить 44 рубля. Обеспечьте пассажиров комфортом!», «Отравление можно получить, сидя в этом автобусе, дым валит прямо в салон», - высказались пользователи.

Ранее в Сети уже размещалось видео, на котором пассажиры зареченского автобуса приняли душ во время ливня. Также горожане неоднократно жаловались в постах в соцсетях на транспорт, который часто ломается.

Чиновники в курсе проблем. Зареченцам обещали новые машины в 2022 году. Летом 2021-го в закрытом городе тестировали современные автобусы на газомоторном топливе. Возможно, парк обновят подобным транспортом.

Фото zar_info58, instagram.com.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

получите распишитесь

Гость||

Ой какие в Лосятнинске живут мозго....бы!

Вечно им все не нравится!

Гость||

Всё верно пишут. Общественный транспорт в Заречном давно уже в непрезентабельном виде. Машины не ухоженные, гнилые, ржавые, дырявые; силовые агрегаты не выдерживают критики по экологическим выбросам!!!.. Вопросов много, а ответов от депутатов и главы администрации города практически нет.

Гость||

Спасибо партии родной))))

Гость||

Куда делись новые автобусы, купленные при Гладкове?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте