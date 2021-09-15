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Глас народа

Пензенец о дороге на ул. Фурманова: Прощай, подвеска!

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В среду, 15 сентября, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился пензенец, проживающий на улице Фурманова. Он предоставил видеозапись дороги, проходящей по местным дворам.

На кадрах запечатлены огромные ямы, заполненные дождевой водой. Они испещряют асфальт, как дыры сыр маасдам. Автомобиль, угодивший в такую ловушку, рискует получить серьезные повреждения.

Автор видео рассказывает, что приличный асфальт заканчивается у торгового центра «Март». А дальше на протяжении нескольких сотен метров вместо дороги «остается только направление». По этим ухабам и выбоинам ежедневно ездят не только жители домов № 13, 15 и 17 на улице Фурманова, но и покупатели магазинов «Скидкино» и «Чернильница».

«В таком состоянии дорога находится лет пять. Городским властям до нее нет никакого дела, несмотря на неоднократные репортажи телеканала «Наш дом». Не дорога, а сплошное безобразие. Это называется «Прощай, подвеска!». И никакой надежды на светлое будущее», - завершил горожанин свой видеоотчет.

Между тем для размеров выбоин, колей и иных повреждений полотна предусмотрено ограничение: они не должны превышать 15 см в длину, 5 см в глубину и 0,06 кв. м по площади.

В Пензе был прецедент, когда суд рассмотрел дело о выбоине на улице Коннозаводской длиной 86 см, глубиной 9 см, шириной 74 см и площадью 0,6 кв. м. В итоге служители Фемиды признали городское управление ЖКХ виновным в несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог и оштрафовали на 100 000 рублей.

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