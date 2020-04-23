Происшествия

На Ударной, 35, в Пензе произошло очередное обрушение

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В четверг, 23 апреля, история с постепенным разрушением дома № 35 на улице Ударной в Заводском районе получила свое продолжение.

«Ударная, 35, вся в пыли. Снова обвалился дом», - сообщила жительница соседнего строения Анастасия, снявшая на камеру последствия произошедшего. Из-за клубов пыли здание напротив практически не видно.

«Это произошло в той части, где он изначально упал, т. е., если считать слева, это первые подъезды. Насколько серьезно, сказать не могу, но обрушился корпус с 4-го по 1-й этаж», - рассказала девушка порталу PenzaInform.ru.

В декабре 2016 года на Ударной, 35, произошло первое ЧП. В ноябре 2017-го в доме рухнула кирпичная кладка и перекрытия части первого и второго подъездов. В середине июня обвалилось левое крыло первого подъезда и в строении образовалась сквозная дыра. В ноябре упал лестничный пролет третьего подъезда. В феврале 2018-го над двумя подъездами обрушилась крыша, а в мае - полностью второй подъезд.

Фото и видео Анастасии Крыловой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А я думал, их снесли уже давно

Гость||

Они ждут переселения в Ломов.

Гость||

Зачем нам эта информация? Где новости про коронавирус, почему все молчат про эпидемию?

Гость||

На насрать

Гость||

Обрушение потому, что главой администрации Октябрьского района стал Гришин, главный кукловод по обрушениям...

Имя: Гость
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