Месят грязь: пензенца возмутила «дорога» к школе № 78

01.09.2021 | 14:00

Не все ученики школы № 78 смогли явиться на линейку, посвященную Дню знаний, чистыми. Некоторым пришлось преодолевать бездорожье и слякоть.

Об этом в среду, 1 сентября, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал житель областного центра Александр.

Речь идет об улице Генерала Глазунова, на которой в данный момент идет строительство дороги до трассы М5.

«Вот так заботится администрация города о детях. 1 сентября, и никакой временной тропы не было сделано. Детям так придется ходить до октября, месить грязь в дождливый сентябрь», - отметил пензенец.

На кадрах, которыми он поделился редакцией, взрослые и ребята в праздничной одежде и обуви. Они вынуждены тщательно выбирать путь, наступать в грязь, образовавшуюся из-за дождя.

Местные жители уже поднимали вопрос бездорожья в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. Чиновники пообещали решить проблему, организовав временные тропы.

Ранее на небезопасный и трудный путь к школе № 78 пожаловались жители Побочинской улицы. Легче всего в их случае попасть в образовательное учреждение на автомобиле. Те, кому остается пеший путь, вынуждены ходить по доскам через поле или же вдоль трассы М5, рискуя жизнью.