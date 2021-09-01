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Глас народа

Месят грязь: пензенца возмутила «дорога» к школе № 78

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Не все ученики школы № 78 смогли явиться на линейку, посвященную Дню знаний, чистыми. Некоторым пришлось преодолевать бездорожье и слякоть.

Об этом в среду, 1 сентября, сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказал житель областного центра Александр.

Речь идет об улице Генерала Глазунова, на которой в данный момент идет строительство дороги до трассы М5.

«Вот так заботится администрация города о детях. 1 сентября, и никакой временной тропы не было сделано. Детям так придется ходить до октября, месить грязь в дождливый сентябрь», - отметил пензенец.

На кадрах, которыми он поделился редакцией, взрослые и ребята в праздничной одежде и обуви. Они вынуждены тщательно выбирать путь, наступать в грязь, образовавшуюся из-за дождя.

Местные жители уже поднимали вопрос бездорожья в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко. Чиновники пообещали решить проблему, организовав временные тропы.

Ранее на небезопасный и трудный путь к школе № 78 пожаловались жители Побочинской улицы. Легче всего в их случае попасть в образовательное учреждение на автомобиле. Те, кому остается пеший путь, вынуждены ходить по доскам через поле или же вдоль трассы М5, рискуя жизнью.

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Новость сообщил — Михеев Александр
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Гость||

У вас там весь город в говне.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Не все ученики школы № 78 смогли явиться на линейку, посвященную Дню знаний, чистыми
Горячую воду отключили?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Легче всего в их случае попасть в образовательное учреждение на автомобиле.
Сегодня сосед отвозил своего сынишку в школу на праздничную линейку. Школа в 300 метров от дома. Думаете это из-за дождя и слякоти? Ошибаетесь. Он всегда так делает.

Гость||

Гость писал(a):

У вас там весь город в говне.
А у вас вся бессоновка воет)))

Гость||

А зачем сегодня пошли в школу с детьми, сегодня 24 августа, а не 1 сентября. Дорогу обещали сдать до 25 числа, так-что сентябрь ещё не наступил.

Гость||

чинки в своём репертуаре:обещают и плюют на людей, ужас! как после этого голосовать за кровопивцев этих?

Гость||

Матвиенке жалуйтесь, пока здесь!

Гость||

Модераторша, а зачем тогда вообще вы эту информацию разместили, если позволяете только хвалебные отзывы писать о пензенских чиновниках? Здесь хвалить их совсем уж не за что. А критику вы тут же стираете. Ну ведь в самом-то деле люди обращались к врио, а в итоге ничего не сделано, были пустые обещания. Негоже вы там работаете, вскармливаете очередного, больного звёздной болезнью.

Имя: Гость
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