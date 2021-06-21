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Глас народа

Ямы и крапива: коммунальщиков поблагодарили за «счастливое» детство

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Жительница Пензы рассказала о плачевном состоянии дорожки, ведущей к детскому саду № 96 «Колокольчик».

Дошкольное учреждение расположено на Набережной Реки Мойки, 41а. По словам местной жительницы, на пути к нему детям и их родителям приходится преодолевать немало препятствий.

«Ямы, ухабы, провалы в асфальте, крутые ступени рядом с домом по ул. Гоголя, 26, и, наконец, лес из сорняков и крапивы!» - пожаловалась женщина.

Она прислала в редакцию сетевого издания PenzaInform.ru фото, на которых запечатлено разбитое и размытое водой асфальтовое покрытие. Проехать по нему с велосипедом-коляской, на которой она возит ребенка в сад, действительно трудно.

«Спасибо администрации района и управляющей компании жилого дома за наше «счастливое» детство», - саркастически заметила женщина.

Новость сообщил — Е.Л.
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Гость||

После Чернобыльской катастрофы у детсада 96 снимали фонирующий грунт. Видимо нарушили структуре земляной корки.

Гость||

Дамочка! Из крапивы можно приготовить много полезных блюд,даже заготовить на зиму. Благодарите администрацию за заботу о Вас.Главное всё бесплатно и без ограничений.

Гость||

Ходить там реально одна печаль, опасно в таких кустах с детьми...

По-хорошему нужно восстановить асфальт от Чкалова до садика после всех строек и раскопок!

Как бы там ноги не сломать

Гость||

а после дождя там еще и грязь со всех сторон (((

Гость||

Чиновникам все равно. Не пишите про это больше. Давайте только ул.Московскую.

Имя: Гость
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