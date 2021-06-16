Пензенец: Из подъезда не выйти, нужны сапоги

16.06.2021 | 10:18

В редакцию портала PenzaInform.ru поступила еще одна жалоба о затоплении после ливней. На этот раз за помощью обратился житель дома № 15 на улице Дзержинского в Пензе по имени Николай. По его словам, их двор уже четвертый день заливает водой.

«Из подъезда не выйти, не намочив ноги, - нужны сапоги. Вода доходит до щиколотки в самом неглубоком месте. С каждым днем затопленная площадь увеличивается», - написал он.

По словам Николая, представители коммунальных служб дважды приходили во двор, сфотографировали местность и ушли.

«Количество воды прибывает, а вопрос не решается. Аварийные и коммунальные службы ничего не делают, им на проблемы жильцов глубоко наплевать! К кому еще обращаться, просто не знаем», - написал пензенец.

Свое обращение он проиллюстрировал фотографиями, на которых запечатлен затопленный водой асфальт во дворе.

Ранее в сетевое издание «ПензаИнформ» поступила жалоба на аналогичные проблемы, касающиеся улиц Чкалова и Красной. Пензенец Олег заснял, как дождевые потоки, перетекающие через бордюры, размывают внутриквартальные строения и коммуникации.

Эту же проблему поднимал горожанин Анатолий. Он сообщал, что во время дождя потоком воды разрушило подпорную стену во дворе дома на улице Богданова, 25. Автор пришел к выводу, что поток хлынул к дому по уклону с улицы Чкалова, где с одной стороны отсутствует бордюр.