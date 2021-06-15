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Глас народа

Жители ул. Зеленодольской устали использовать воду по графику

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Во вторник, 15 июня, в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru обратился горожанин Илья К., поднявший проблему отсутствия воды в многоэтажках на улице Зеленодольской в Веселовке.

«Люди живут в новом микрорайоне уже давно, и у нас одна и та же проблема каждую неделю. У нас своя скважина на район, центральной воды у нас нет, и каждый раз происходят какие-то аварии: то насос сломался, то трубу прорвало», - пожаловался мужчина.

Илья приложил к сообщению фотографию объявления, которое, по его словам, вывешивают на входах в подъезды каждую неделю. Оно гласит: «Уважаемые жители! В связи с аварией на насосной станции и большим водоразбором подача воды в течение ближайших нескольких дней будет осуществляться по графику: с 6:00 до 8:30 и с 19:00 до 22:00. Убедительная просьба не набирать полные ванны воды! Этим вы еще сильнее увеличиваете водоразбор! О дате восстановления нормального водоснабжения будет сообщено дополнительно».

Илья утверждает, что людям надоело жить в таких условиях.

«Мы устали жаловаться в управляющую компанию, но ничего, кроме отговорок, не получаем», - заключил мужчина.

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Гость||

А что вы хотели в гетто? Скоро на улицу будете выходить на улицу, вы чем думали когда покупали там свои скворечники?

Гость||

Зато панель 41 м2 = 2 350 000 р))))

Имя: Гость
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