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Глас народа

В Сердобске подростки вышли на лед и встревожили женщину

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В Сердобске поступок двух молодых людей вызвал беспокойство местной жительницы. Женщина сняла на видео, как они ходят по таящему льду на реке Сердобе и поделилась кадрами в местном сообществе во «Вконтакте».

«Интересно, о чем они думают? А ведь их дома ждут родители!» - возмутилась участница группы, а за кадром рассказала: «Их сколько гоняю - толку нет. Что с ними делать? (Улица. - Прим. ред.) Большой Берег, 80, 78. Им говоришь, а они как будто не слышат».

«Вода поднялась», - добавила еще одна женщина, присутствовавшая при съемке.

Публикация видео быстро принесла результат. Спустя несколько часов после того, как пост был выложен, его, предположительно, увидела мать одного из подростков.

«Один из них мой сын. Уже приняла меры. Не думают головой вообще», - написала в комментариях интернет-пользовательница.

В ноябре 2020 года в Пензе утонул ребенок. 5-летний мальчик с 7-летней сестрой провалилиcь под лед в районе Пограничного проезда. Он погиб. Ее спас сосед.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Сердобске подростки вышли на лед и встревожили женщину
Теперь ещё и местных комментаторов встревожат.

Гость||

Нормальные люди вертикальное видео не снимают. Это противоестественно.

Имя: Гость
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