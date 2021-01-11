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Глас народа | Дом в центре Пензы затопило канализационными стоками

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Жители многоэтажки в центре Пензы столкнулись с коммунальной проблемой. Подвал дома № 132а на улице Бакунина затопило канализационными стоками. В воскресенье, 10 января, горожанин по имени Константин пожаловался на происходящее в редакцию портала PenzaInform.ru.

«В подъезде стоит неприятный запах! В комнате невозможно находиться. В квартире грудной ребенок», - рассказал мужчина.

По его словам, авария произошла в начале января.

«Такое уже невозможно терпеть от управляющей компании Железнодорожного района. Уже 4 дня ждем каких-либо действий», - пояснил горожанин.

В соответствии с КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет наложение штрафа. Для граждан его сумма составляет от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 2 000, для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Ну вы же сами голосовали за это, вот и отхлебните.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы же сами
Ну уж нет, вам вместе со всеми откушать придется. Или вы из тех, за кого голосовали?

Гость||

Терновского 176 с вами! Заходите в первый подъезд. Пока будете ждать лифт - приход гарантирован.

Гость||

Так вы же на праздниках канализацию забили,а у работников МУП тоже 10 выходных,или вы хотите как белые люди отдыхать как положено,а обслуга пусть трудиться без выходных и проходных

Гость||

В сентябре мозги включайте на голосовании. Тряпочку с говном в пакетик упакуйте,что бы духан напоминал о житье в говне к выборам.

Гость||

пошло говно из труб-главная продукция буртассии

Гость||

11.01.2021 09:23|

Ну вы же сами голосовали за это, вот и отхлебните.

Отлично сказано!

По уши в дерьме надо добавить

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы же сами голосовали за это, вот и
И снова проголосуем. А ты поскачи пока.

Гость||

Гость писал(a):

Ну вы же сами голосовали за это, вот и

И снова проголосуем. А ты поскачи пока.

Говном намазаться не забудь.

Гость||

Товарищи, не ругайтесь! Говна на всех хватит. Ну что, правда.. не время сейчас. Сами же понимаете. В одной стране живем, в одном городе.

Гость||

Гость писал(a):

Говном намазаться не забудь.
Да легко. А ты пока понюхаешь.

Гость||

"Норма" в действии?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

влечет наложение штрафа. Для граждан его сумма составляет от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 2 000, для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.
За такую нелепицу можно весь дом до 9-го этажа говном залить.

Гость||

Гость писал(a):

В сентябре мозги включайте на голосовании. Тряпочку с говном в пакетик упакуйте,что бы духан напоминал о житье в говне к выборам.
Пробничек выборов 2018 г?))))))))

Гость||

Гость писал(a):

И снова проголосуем. А ты поскачи пока.
зачем?

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Имя: Гость
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