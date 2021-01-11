11.01.2021 | 09:06

Жители многоэтажки в центре Пензы столкнулись с коммунальной проблемой. Подвал дома № 132а на улице Бакунина затопило канализационными стоками. В воскресенье, 10 января, горожанин по имени Константин пожаловался на происходящее в редакцию портала PenzaInform.ru.

«В подъезде стоит неприятный запах! В комнате невозможно находиться. В квартире грудной ребенок», - рассказал мужчина.

По его словам, авария произошла в начале января.

«Такое уже невозможно терпеть от управляющей компании Железнодорожного района. Уже 4 дня ждем каких-либо действий», - пояснил горожанин.

В соответствии с КоАП РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет наложение штрафа. Для граждан его сумма составляет от 500 до 1 000 рублей, для должностных лиц - от 1 000 до 2 000, для юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей.