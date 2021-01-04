04.01.2021 | 14:10

Жители Кузнецка не поняли, на каком основании в городе с понедельника, 4 января, стоимость проезда в общественном транспорте повысилась с 22 до 25 рублей.

Сначала свое мнение по поводу сложившейся ситуации высказал один недовольный человек, потом к нему присоединились многие другие.

«За что платить 25 рублей? За эту грязь, вонь, холод? Ржавый дроволет, который на ходу разваливается. Не жалко отдать деньги на новой машине проехать. Чехлы ни разу не стирали, как там сидеть вообще в чистой одежде? Рассадники заразы. Куда писать, куда жаловаться?» - написал первый пользователь.

«В целом неприятно, засаленные чехлы, которые на солнышке блестят, коричневые потолки, которые изначально были серые, и, соответственно, в некоторых маршрутках бывает, что и пахнет не совсем приятно. Понятно дело, что это бизнес, который ориентируется на массы, и что за всем надо следить и держать в кулаке, но элементарные вещи, такие как чистота в салоне, можно поддерживать, несмотря на то что кто-то там когда-то что-то испачкает. Еще раз скажу: все зависит от руководства. В мск же автобусы не зас...т за 3-4 дня, хотя кол-во пассажиров за день превышает в сотни, если не в тысячи раз», - поддержал автора комментатор.

«Какие чехлы и полы, в некоторых маршрутках выхлопными не продохнешь. Машины все старые», - отметила еще одна пользовательница.

«Автор все правильно пишет! Даже не прибавка так напрягает, а какие маршрутки ездят - до первого случая, некоторые ржавые, глохнут на ходу, в салоне грязно», - согласилась другая.

Нашлись и те, кто посоветовал довольствоваться тем, что есть, либо пользоваться такси или личным автомобилем.

До этого цену за билет в Кузнецке поднимали в феврале 2020 года - вместо 20 рублей кузнечане тогда начали платить за проезд 22. Теперь тариф повысился еще на 3 рубля. Таким образом, менее чем за год стоимость поездки увеличилась на 25%.

В Пензе стоимость проезда в маршрутке с ноября составляет 32 рубля, в автобусе - 27, в троллейбусе - пока 20.