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Глас народа | Ржавый дроволет: кузнечан возмутило повышение стоимости проезда

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Жители Кузнецка не поняли, на каком основании в городе с понедельника, 4 января, стоимость проезда в общественном транспорте повысилась с 22 до 25 рублей.

Сначала свое мнение по поводу сложившейся ситуации высказал один недовольный человек, потом к нему присоединились многие другие.

«За что платить 25 рублей? За эту грязь, вонь, холод? Ржавый дроволет, который на ходу разваливается. Не жалко отдать деньги на новой машине проехать. Чехлы ни разу не стирали, как там сидеть вообще в чистой одежде? Рассадники заразы. Куда писать, куда жаловаться?» - написал первый пользователь.

«В целом неприятно, засаленные чехлы, которые на солнышке блестят, коричневые потолки, которые изначально были серые, и, соответственно, в некоторых маршрутках бывает, что и пахнет не совсем приятно. Понятно дело, что это бизнес, который ориентируется на массы, и что за всем надо следить и держать в кулаке, но элементарные вещи, такие как чистота в салоне, можно поддерживать, несмотря на то что кто-то там когда-то что-то испачкает. Еще раз скажу: все зависит от руководства. В мск же автобусы не зас...т за 3-4 дня, хотя кол-во пассажиров за день превышает в сотни, если не в тысячи раз», - поддержал автора комментатор.

«Какие чехлы и полы, в некоторых маршрутках выхлопными не продохнешь. Машины все старые», - отметила еще одна пользовательница.

«Автор все правильно пишет! Даже не прибавка так напрягает, а какие маршрутки ездят - до первого случая, некоторые ржавые, глохнут на ходу, в салоне грязно», - согласилась другая.

Нашлись и те, кто посоветовал довольствоваться тем, что есть, либо пользоваться такси или личным автомобилем.

До этого цену за билет в Кузнецке поднимали в феврале 2020 года - вместо 20 рублей кузнечане тогда начали платить за проезд 22. Теперь тариф повысился еще на 3 рубля. Таким образом, менее чем за год стоимость поездки увеличилась на 25%.

В Пензе стоимость проезда в маршрутке с ноября составляет 32 рубля, в автобусе - 27, в троллейбусе - пока 20.

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Гость||

Весной 35 в Кузнецке будет,тогда поймут.

Гость||

Скотам соответствующие условия. Всё как и должно быть.

Гость||

Гость писал(a):

Скотам соответствующие условия. Всё как и должно быть.
Маршрутка это Вам не скотовозка.

Гость||

Смирение, послушание и ещё раз смирение.

Гость||

Смирение и глупое лицо залог хорошей поездки в скотовозе.

Гость||

Маршрутка то как раз скотовозка . Условия скотские теснота их бы на время карантинных мер вообще отменить надо . В автобусах троллейбусах нет такой скученности как в маршрутках ,а нам за такую антисанитарию ещё и цены взвинтили....

Гость||

Гость писал(a):

Смирение и глупое лицо залог хорошей поездки в скотовозе.
Тролль года))))))

Гость||

А не те ли в них ездят,кто всегда одобрямс?лишь бы войны не было и гейропа нам не указ?

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутка это Вам не скотовозка.
Гость писал(a):
Маршрутка это Вам не скотовозка.
чиновники называют маршрутки транспортом "повышенной комфортности". Вот поездили б они несколько раз и поняли какая там повышенная комфортность!

Гость||

позор редакторам пензаинформ! Вы чего комментарии то удаляете??

Гость||

Как это на каком основании? Вы же голосовали за обнуление, Белозерцева и единоросов осенью. Вот вам за это и повышение

Гость||

Они не видят в этом причинно следственной связи,нужны десятилетия ,чтобы дошло...

Гость||

Гость писал(a):

Маршрутка то как раз скотовозка . Условия скотские теснота их бы на время карантинных мер вообще отменить надо . В автобусах троллейбусах нет такой скученности как в маршрутках ,а нам за такую антисанитарию ещё и цены взвинтили....
Вы за это голосовали. Хотели поправок - вот вам и поправили.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Маршрутка это Вам не скотовозка.
Гость писал(a):
Маршрутка это Вам не скотовозка.
чиновники называют маршрутки транспортом "повышенной комфортности". Вот поездили б они несколько раз и поняли какая там повышенная комфортность!
Лишить чинушек служебного транспорта!

Гость||

В Пензе скотовожки тоже ездят с очень грязными засаленными склонами, хозяин обязан мыть транспорт, например, 75 маршрутка бушегубка старая, еле пердит на ходу разваливается

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Имя: Гость
Комментарий:

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