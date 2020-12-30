В Кузнецке с 4 января вырастет стоимость проезда

30.12.2020 | 09:53

В 2021 году в Кузнецке вырастет стоимость проезда. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации со ссылкой на генерального директора ООО «Автокомбинат» Гайсу Юсупова.

В последний раз цену повышали в феврале 2020 года - вместо 20 рублей кузнечане начали платить за проезд 22. С 4 января 2021-го тариф составит 25 рублей. Таким образом, менее чем за год стоимость поездки увеличится на 25%.

«Пандемия коронавирусной инфекции затронула и наше предприятие. В связи с введением ограничительных мер с марта сильно снизился пассажиропоток. Снизился - это слабо сказано: он фактически упал», - объяснил Юсупов.

По подсчетам перевозчика, в настоящее время пассажиропоток снижен на 30-40%. Весной показатель доходил до 60%.

«В то же время начали подниматься в цене запасные части, расходные материалы, ГСМ», - добавили в пресс-службе кузнецкой мэрии.

ООО «Автокомбинат» начало работать в городе в 2019 году. Заходя на рынок, оно планировало поэтапное обновление подвижного состава. В результате в 2019-м заменили более 30% машин, а в 2020-м - лишь одну. Активизировать работу перевозчик надеется после стабилизации экономической ситуации.

Работа общественного транспорта в Кузнецке вызывает претензии местных жителей. Чаще всего люди жалуются в соцсетях на несоблюдение интервалов между рейсами. Многие пишут, что стоять на остановке приходится по часу.