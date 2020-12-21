21.12.2020 | 12:59

Жителям Пензенской области стали поступать выплаты на детей до 7 лет. Поддержку семей, приуроченную к Новому году, анонсировал Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 17 декабря.

«Мы сделаем нашим детям подарок - небольшой, скромный, но тем не менее: всем семьям, где есть дети до 7 лет, выплатим по 5 000 рублей», - заявил глава государства.

О том, что деньги поступили на счет, в понедельник, 21 декабря, в соцсети Instagram сообщил подписчик группы zar_info58. В доказательство своих слов он разместил скриншот банковского перевода.

Перевод получателю поступил в 11:36 21-го числа.

Ранее сообщалось, что деньги семьям с детьми до 7 лет переведут до 31 декабря. Оформлять заявление не нужно только в том случае, если летом родители уже получали выплаты. В других случаях, в том числе тем пензенцам, у кого ребенок родился после 1 июля, придется обратиться в региональное отделение Пенсионного фонда России.

В Пензенской области выплату в 5 000 рублей получат родители около 100 000 детей.

Мерой поддержки семей остались довольны не все жители региона. Родители ребят, которым исполнилось 8 лет, выразили свое возмущение в пабликах.

«Какая несправедливость! Откуда взялась эта цифра? До 7 лет? Почему только до 7?», «Дурдом, а после 7 лет уже имеют свои деньги и купят себе сами! Позор! У меня ребенок ржет. Дети все до 14 лет минимум, а по-хорошему - до 18. Вот это серьезно!», «До 7 лет - дети, а после 7 должны сами себя обеспечивать, по мнению Путина. Обидно», - высказали они свое мнение.

Фото № 2 www.instagram.com/zar_info58.