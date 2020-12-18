18.12.2020 | 13:49

Жителей Пензенской области, которые растят детей старше 7 лет, возмутило решение Президента РФ Владимира Путина о новогоднем подарке в размере 5 000 рублей.

Получить его имеют право родители или законные представители малышей, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет.

«Какая несправедливость! Откуда взялась эта цифра? До 7 лет? Почему только до 7?», «Дурдом, а после 7 лет уже имеют свои деньги и купят себе сами! Позор! У меня ребенок ржет. Дети все до 14 лет минимум, а по хорошему - до 18. Вот это серьезно!», «До 7 лет - дети, а после 7 должны сами себя обеспечивать, по мнению Путина. Обидно», - высказали свое мнение пользовательницы Сети.

Нашлись и те, кто попытался объяснить логику инициативы главы государства.

«Дети после 7 уже могут остаться дома одни, это поддержка для родителей, которые вынуждены сидеть дома с детьми», «Платят не просто так, а из-за пандемии, многие не водят в сад из-за болезни, карантина и прочего, это поддержка семей, а после 7 лет вроде как и в больницу ребенка уже одного кладут, без родителей», - отметили комментаторы.

Однако к согласию пользователи так и не пришли: «Тонкая грань) Дети после 7 требуют больше финансов для обеспечения) Странная логика) Всем деткам здоровья!»

Некоторые сочли, что новогодний подарок стоило сделать не детям, а пенсионерам, которым и так нелегко живется.

«Лучше б пенсионерам выплатили, они хоть внучкам подарки сделают, а родители прогуляют на праздники!», «Надо пенсионерам выплатить по 5 тысяч рублей. Им было бы подарком. Но увы...» - предложили пензенцы.

Но несогласные обнаружились и тут: «Еще что пенсионерам надо выплатить? Они в большинстве работают и пенсию получают. Хватит и пенсии».