Сетевое издание|18+|Пятница|18 дек 2020|14:12
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Глас народа | «А после 7 уже не дети?»: пензенцы недовольны новой выплатой

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Жителей Пензенской области, которые растят детей старше 7 лет, возмутило решение Президента РФ Владимира Путина о новогоднем подарке в размере 5 000 рублей.

Получить его имеют право родители или законные представители малышей, которым на 17 декабря 2020 года не исполнилось 8 лет.

«Какая несправедливость! Откуда взялась эта цифра? До 7 лет? Почему только до 7?», «Дурдом, а после 7 лет уже имеют свои деньги и купят себе сами! Позор! У меня ребенок ржет. Дети все до 14 лет минимум, а по хорошему - до 18. Вот это серьезно!», «До 7 лет - дети, а после 7 должны сами себя обеспечивать, по мнению Путина. Обидно», - высказали свое мнение пользовательницы Сети.

Нашлись и те, кто попытался объяснить логику инициативы главы государства.

«Дети после 7 уже могут остаться дома одни, это поддержка для родителей, которые вынуждены сидеть дома с детьми», «Платят не просто так, а из-за пандемии, многие не водят в сад из-за болезни, карантина и прочего, это поддержка семей, а после 7 лет вроде как и в больницу ребенка уже одного кладут, без родителей», - отметили комментаторы.

Однако к согласию пользователи так и не пришли: «Тонкая грань) Дети после 7 требуют больше финансов для обеспечения) Странная логика) Всем деткам здоровья!»

Некоторые сочли, что новогодний подарок стоило сделать не детям, а пенсионерам, которым и так нелегко живется.

«Лучше б пенсионерам выплатили, они хоть внучкам подарки сделают, а родители прогуляют на праздники!», «Надо пенсионерам выплатить по 5 тысяч рублей. Им было бы подарком. Но увы...» - предложили пензенцы.

Но несогласные обнаружились и тут: «Еще что пенсионерам надо выплатить? Они в большинстве работают и пенсию получают. Хватит и пенсии».

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Гость||

Не надо было вообще давать. Пусть работают и зарабатывают. А то обнаглели уже.

Гость||

Ох уж эти пензенцы...Все как один довольны, а они возмущаются. А ну, в стойло!

Гость||

Гость писал(a):

Не надо было вообще давать. Пусть работают
Есть некоторая логика в этой сермяжной мыслишке. Но лишь некоторая!

Гость||

Если б вы знали откуда берутся и эти 5000. Эти деньги из фондов социального страхования и пенсионного. На эти деньги мы должны были жить в старости.

Гость||

Гость писал(a):

Ох уж эти пензенцы...Все как один довольны, а они
Вы дурачок, да?

Гость||

Гость писал(a):

Если б вы знали откуда берутся и эти 5000. Эти деньги из фондов социального страхования и пенсионного
Вот он, кто дурачка искал?

Гость||

Гость писал(a):

из фондов социального страхования и пенсионного
Мамкино горе, ты хоть знаешь чем и откуда обеспечивается ПФ? Про Фонд национального благосостояния - слыхал?

Гость||

Гость писал(a):

Не надо было вообще давать.
действительно, не надо было разжигать, теперь начнётся...

Гость||

Гость писал(a):

На эти деньги мы должны были жить в старости.
должны были... должны и останетесь :-D

Гость||

БЫДЛОВИЧКИ!НУ ХВАТИТ НЫКАТЬ,ИДИТЕ РАБОТАТЬ ПСЫ.

Гость||

ОТКЛЮЧАЙТЕ КАМЕНТЫ, а то весь дикий нрав проявится страниц на 20 ))))

Гость||

Гость писал(a):

Не надо было вообще давать. Пусть работают и зарабатывают. А то обнаглели уже
работа это для бегемота, на ней не платят столько что бы нормально жить и хотелось работать, так что оставьте себе сесни о ней

Гость||

Гость писал(a):

БЫДЛОВИЧКИ!НУ ХВАТИТ НЫКАТЬ,ИДИТЕ РАБОТАТЬ ПСЫ
работу к бегемоту, а люди хотят благ

Гость||

Ознакомьтесь. rg.ru/2020/12/17/putin-podpisal-ukaz-o-novogodnej-vyplate-na-detej.htm_l

"диновременную выплату, согласно документу, сделает Пенсионный фонд."

Гость||

Нужно безусловный доход всем хотя бы тысячи полторы для начала.

Имя: Гость
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