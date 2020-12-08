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Глас народа | Работы у Терновского кладбища вышли на новый этап

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Вырытый котлован у Терновского кладбища взбудоражил жителей Пензенской области и вызвал общественное недовольство. Он появился в ноябре почти в одном метре от могил.

«Не удивлюсь, если все это вместе с людскими костями начнет туда осыпаться! Ничего святого у людей!» - возмутился пользователь.

Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава местной администрации Василий Мосягин. Он объяснил, что земля находится в частной собственности.

«Со слов исполнителей, которые производят эти работы, предположительно, что там будет то ли станция технического обслуживания, то ли еще что-то. Конкретно они не говорят», - отметил он.

В понедельник, 7 декабря, в группе penzach1 социальной сети Instagram появилась новая фотография с места.

В кадре - привезенные плиты. Видимо, из них планируют соорудить обещанную подпорную стенку во избежание схода и размыва кладбищенского грунта. Сам обрыв уже подсыпали песком.

Ранее сообщалось, что место проведения земляных работ должно быть огорожено. Однако до сих пор этого не произошло. Раскопки продолжают привлекать всеобщее внимание.

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Гость||

А кости там видно ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава местной администрации Василий Мосягин. Он объяснил, что земля находится в частной собственности.
Как земля в санитарной охранной зоне кладбища оказалось в частной собственности ?Что за бред?Прокуратура и Следственный комитет просто обязаны провести полную проверку.Тут 286 УК РФ Превышение должностных полномочий со всеми вытекающими последствиями.

Гость||

Гость писал(a):

Как земля в санитарной охранной зоне кладбища оказалось в частной собственности ?
По закону никаких проблем в этом нет. Само кладбище тоже может быть частным, кстати. А ты че, бухаешь?

Гость||

Православное кладбище, если Серафим, митрополит Пензенский (Домнин Сергей Викторович) не против, значит порядок.

Гость||

Гость писал(a):

равославное кладбище, если Серафим, митрополит Пензенский (Домнин Сергей Викторович) не против, значит порядок.
Родственникам тоже нет проблем. все нормально.

Гость||

Гость писал(a):

А ты че, бухаешь?
Ты своё уже всё пропил? Переходи на фанфурики, несколько дней ещё протянешь.....

Гость||

Гость писал(a):

Само кладбище тоже может быть частным, кстати. А ты че, бухаешь?
Может быть частным кладбище, никто не спорит, но нормы как к кладбищу обязательны к исполнению.

Собутыльника ищешь?

Гость||

Надо губернатора поставить в известность, ему-то наверно не доложили пока....

Гость||

Гость писал(a):

Надо губернатора поставить в известность, ему-то наверно не доложили пока....
Он сам лично инициировал. Губернатор наш. Он о нас думает.

Имя: Гость
Комментарий:

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