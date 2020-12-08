Вырытый котлован у Терновского кладбища взбудоражил жителей Пензенской области и вызвал общественное недовольство. Он появился в ноябре почти в одном метре от могил.
«Не удивлюсь, если все это вместе с людскими костями начнет туда осыпаться! Ничего святого у людей!» - возмутился пользователь.
Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава местной администрации Василий Мосягин. Он объяснил, что земля находится в частной собственности.
«Со слов исполнителей, которые производят эти работы, предположительно, что там будет то ли станция технического обслуживания, то ли еще что-то. Конкретно они не говорят», - отметил он.
В понедельник, 7 декабря, в группе penzach1 социальной сети Instagram появилась новая фотография с места.
В кадре - привезенные плиты. Видимо, из них планируют соорудить обещанную подпорную стенку во избежание схода и размыва кладбищенского грунта. Сам обрыв уже подсыпали песком.
Ранее сообщалось, что место проведения земляных работ должно быть огорожено. Однако до сих пор этого не произошло. Раскопки продолжают привлекать всеобщее внимание.
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А кости там видно ?