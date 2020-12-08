08.12.2020 | 16:35

Вырытый котлован у Терновского кладбища взбудоражил жителей Пензенской области и вызвал общественное недовольство. Он появился в ноябре почти в одном метре от могил.

«Не удивлюсь, если все это вместе с людскими костями начнет туда осыпаться! Ничего святого у людей!» - возмутился пользователь.

Спустя несколько дней ситуацию прокомментировал глава местной администрации Василий Мосягин. Он объяснил, что земля находится в частной собственности.

«Со слов исполнителей, которые производят эти работы, предположительно, что там будет то ли станция технического обслуживания, то ли еще что-то. Конкретно они не говорят», - отметил он.

В понедельник, 7 декабря, в группе penzach1 социальной сети Instagram появилась новая фотография с места.

В кадре - привезенные плиты. Видимо, из них планируют соорудить обещанную подпорную стенку во избежание схода и размыва кладбищенского грунта. Сам обрыв уже подсыпали песком.

Ранее сообщалось, что место проведения земляных работ должно быть огорожено. Однако до сих пор этого не произошло. Раскопки продолжают привлекать всеобщее внимание.