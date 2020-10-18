18.10.2020 | 14:01

Житель Пензы, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание горожан на проблему, связанную с поведением детей. Его пост появился в группе «Подслушано в Арбеково» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 18 октября.

Автор выложил три видеозаписи, на которых запечатлены трое детей среднего школьного возраста, которые развлекаются со стеклянными бутылками около школы № 63 на Онежской улице.

По словам горожанина, они разбивают тару на тропинках.

«На людей внимания не обращают, на замечания тоже. Родители, может, узнаете своих детишек, проведете беседы. Там также и другие дети ходят, и собак выгуливают, стекляшек полно теперь. Уж про заразы всякие говорить не стоит», - отметил автор.

Один из подписчиков паблика пришел к неутешительному выводу: «Какие дети, такие и родители, беседа бесполезна, я думаю».

Поведение подростков нередко возмущает взрослых пензенцев. Так, в июле горожанин с ником Слава Тимонин раскритиковал молодежь, которая изуродовала набережную Суры надписями, сделанными краской из баллончиков.

«И не надо думать, что это удел маргинальной молодежи. Лично за руку поймал подростка и сдал (почти коллегам) росгвардейцам, когда последний расписывал уличный фонарь. Расписывал столь увлеченно, снимаемый на телефоны пай-девочками и мальчиками, что не замечал, как на него смотрят многочисленные прохожие», - рассказал тогда мужчина.

Другой горожанин в октябре жаловался на изощренное развлечение молодых людей на Фонтанной площади: они катаются на качелях, пытаясь испачкать подошвой обуви потолок сооружения. Когда этот аттракцион только установили, четверо молодых людей, залезших на него одновременно, сломали конструкцию.