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Глас народа | Пензенца возмутило поведение детей, разбивающих бутылки у школы

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Житель Пензы, пожелавший остаться неизвестным, обратил внимание горожан на проблему, связанную с поведением детей. Его пост появился в группе «Подслушано в Арбеково» соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 18 октября.

Автор выложил три видеозаписи, на которых запечатлены трое детей среднего школьного возраста, которые развлекаются со стеклянными бутылками около школы № 63 на Онежской улице.

По словам горожанина, они разбивают тару на тропинках.

«На людей внимания не обращают, на замечания тоже. Родители, может, узнаете своих детишек, проведете беседы. Там также и другие дети ходят, и собак выгуливают, стекляшек полно теперь. Уж про заразы всякие говорить не стоит», - отметил автор.

Один из подписчиков паблика пришел к неутешительному выводу: «Какие дети, такие и родители, беседа бесполезна, я думаю».

Поведение подростков нередко возмущает взрослых пензенцев. Так, в июле горожанин с ником Слава Тимонин раскритиковал молодежь, которая изуродовала набережную Суры надписями, сделанными краской из баллончиков.

«И не надо думать, что это удел маргинальной молодежи. Лично за руку поймал подростка и сдал (почти коллегам) росгвардейцам, когда последний расписывал уличный фонарь. Расписывал столь увлеченно, снимаемый на телефоны пай-девочками и мальчиками, что не замечал, как на него смотрят многочисленные прохожие», - рассказал тогда мужчина.

Другой горожанин в октябре жаловался на изощренное развлечение молодых людей на Фонтанной площади: они катаются на качелях, пытаясь испачкать подошвой обуви потолок сооружения. Когда этот аттракцион только установили, четверо молодых людей, залезших на него одновременно, сломали конструкцию.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Да дети сейчас дебильные. Чего он ожидал от них?

Гость||

Во дворах то же самое!Алкаши пьют бросают бутылки,а дети их разбивают!Прожив много лет в другом регионе я в шоке от происходящего!Ведь сами потом играют во дворе,да и малыши тоже бегают!На замечания не реагируют или грубят!

Гость||

14.35.

А в другом регионе не разбивают?

Гость||

Дети ломают деревца, а мамаши на замечание прохожего оскалилась , Начала орать и оскорблять этого мужчину. Мол тебе какое дело, иди и не оглядывайся. За мужчину вступилась другая женщина. Так мамаша так обложила эту защитницу, то у той больше и слов не нашлось. А сынуля этой мамаши -хулиганки начал хохотать и дальше ломать тонкие ветви молодых саженцев.

Гость||

Вырастет из сына свин,если мать...

Гость||

Поколение местных идиотов выросло и теперь у них свои дети.

Имя: Гость
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