15.10.2020 | 11:17

В Пензе, на улице Минской, развернулась операция по спасению котенка, который убежал от хозяев и забрался на ель. Напуганное животное просидело на дереве трое суток.

История, проиллюстрированная видео, появилась в соцсети Instagram в среду, 14 октября. По словам автора, белый котенок застрял на высоте четвертого этажа. Полиция и МЧС помочь в спасении животного отказались.

Пензячка вызвала автовышку за свой счет. Судя по кадрам, она сама села в подъемник и сняла питомца.

«И все-таки доброта спасет мир», - резюмировала прокомментировавшая кадры пользовательница.

Большинство горожан ее мнение поддержали. «Очень мило», «Хоть какая-то хорошая новость», «Животные человечнее, чем некоторые люди», - написали они.

Жители Пензенской области нередко приходят на выручку попавшим в беду животным. Так, в марте 2019 года кузнечанин Евгений снял со столба просидевшего там двое суток кота. Мужчина узнал адрес и приехал на место вместе с лестницей, при помощи которой и поднялся на высоту.

В мае 2019 года сотрудники Пензенской картинной галереи вытащили из воздуховода здания застрявшего там рыжего котенка. Животное трое суток боролось за жизнь. Малышу, которого назвали Чкалов, в итоге нашли хозяев.

Видео www.instagram.com/penza_novosti.