09.10.2020 | 13:53

В пятницу, 9 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Светлана Ч. Ее жалоба касалась беспорядка на Восточном кладбище, именуемом в народе Чемодановским.

«Потоп на Чемодановском кладбище, могилы в воде. Везде грязь, дорога вся разбита», - написала женщина, подкрепив свои слова записью с места событий.

На кадрах видно, как с водонапорной башни льется вода - прямо на захоронения. Между могилами образовались лужи.

Больше всего Светлану тревожит, что вода может размыть грунт, но ее также не устраивает отсутствие благоустройства на кладбище в целом.

О кучах мусора и плохих дорогах на Восточном горожане сообщали неоднократно, но сами же отмечали, что «воз и ныне там».

В июле 2020-го представитель администрации Пензы пояснил: «Между МУП «Спецбюро» и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключен муниципальный контракт по содержанию Восточного кладбища. На сегодняшний день обслуживающей организацией с территории вывезено 32 кубометра мусора. Работы будут продолжены. До 31 августа 2020 года с данного кладбища будет вывезено 100 кубометров мусора».

Пензенцы результатов труда не заметили.