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Глас народа | Пензячка показала залитые водой могилы на Восточном кладбище

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В пятницу, 9 октября, в рубрику «Глас народа» обратилась жительница Пензы Светлана Ч. Ее жалоба касалась беспорядка на Восточном кладбище, именуемом в народе Чемодановским.

«Потоп на Чемодановском кладбище, могилы в воде. Везде грязь, дорога вся разбита», - написала женщина, подкрепив свои слова записью с места событий.

На кадрах видно, как с водонапорной башни льется вода - прямо на захоронения. Между могилами образовались лужи.

Больше всего Светлану тревожит, что вода может размыть грунт, но ее также не устраивает отсутствие благоустройства на кладбище в целом.

О кучах мусора и плохих дорогах на Восточном горожане сообщали неоднократно, но сами же отмечали, что «воз и ныне там».

В июле 2020-го представитель администрации Пензы пояснил: «Между МУП «Спецбюро» и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключен муниципальный контракт по содержанию Восточного кладбища. На сегодняшний день обслуживающей организацией с территории вывезено 32 кубометра мусора. Работы будут продолжены. До 31 августа 2020 года с данного кладбища будет вывезено 100 кубометров мусора».

Пензенцы результатов труда не заметили.

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Гость||

По мнению чиновников, содержание кладбища сводится исключительно к вывозу мусора, большую часть которого самостоятельно убирают родственники умерших?

Гость||

Башня эта не законная , как и скважина которая осталась от дачного кооператива ! На ремонт Спецбюро деньги тратить не может , так как она официально на балансе не стоит.

Гость||

Росприроднадзор давно уже должен был ее закрыть !

Имя: Гость
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