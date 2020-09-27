27.09.2020 | 14:09

Восточное кладбище в Пензе по-прежнему вызывает недовольство горожан. Очередная жалоба на свалку у мест захоронения появилась в социальной сети «ВКонтакте» в субботу, 26 сентября.

«Завалено мусором с весны, а скоро зима. И никому нет дела. Сколько об этом писали, а воз и ныне там», - возмутился пензенец под ником Юрий Пак.

Он поделился снимками удручающих груд сухой травы, венков и пластиковых цветов, скопившихся рядом с могилами.

24 июля стихийная свалка на кладбище возмутила горожанку, приехавшую на могилу своей подруги.

«Там сплошное безобразие! Трава выше человеческого роста. Огромные мусорные кучи повсюду. Повалены деревья прямо на могилы. Кто это должен убирать? Примите меры», - написала женщина губернатору Ивану Белозерцеву под одним из его постов в соцсети Instagram.

В начале июля 2020 года на неблагоустроенность территории кладбища пожаловался в соцсети «ВКонтакте» пензенец Михаил. «С зимы не убирали мусор», - отметил мужчина тогда.

До Михаила запущенность территории неприятно поразила другого горожанина. «Как лежало все еще до карантина и закрытия кладбищ, так и сейчас лежит, причем только разрастается. Если раньше на дорогах могли разъехаться две машины, то теперь рядом с этими кучами едва помещается одна», - рассказал он.

В июле представитель администрации Пензы пояснил следующее: «Между МУП «Спецбюро» и МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» заключен муниципальный контракт по содержанию Восточного кладбища. На сегодняшний день обслуживающей организацией с территории вывезено 32 кубометра мусора. Работы будут продолжены. До 31 августа 2020 года с данного кладбища будет вывезено 100 кубометров мусора».

Фото Юрия Пака, vk.com/penza_live.