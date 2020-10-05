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Глас народа | Жителей улицы Приборостроителей в Кузнецке одолели змеи

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В воскресенье, 4 октября, жители домов № 2 и 4 на улице Приборостроителей в Кузнецке в соцсети «ВКонтакте» выразили недовольство работой коммунальных служб.

На протяжении недели горожане встречают змей во дворах многоэтажек. Пресмыкающиеся есть и в подъездах. По словам жильцов, это не ужи.

О своей беде они сообщили в МЧС, а те заявку на отлов змей передали в «Зеленый город». Однако дело с мертвой точки не сдвинулось, пресмыкающиеся продолжают выползать из своих укрытий и попадаться на пути горожан.

В комментариях пользователи поспорили, к какому виду относятся незваные гости кузнечан: гадюкам или медянкам. Обе змеи считаются ядовитыми, последняя для человека неопасна.

«Гнездо надо искать… Плодятся они быстро, потом по вентиляции в квартиры поползут», «Берегите детей! Проведите с ними беседу! Это страшно, когда дети и змеи рядом», - посоветовали жильцам пользователи.

Фото, видео vk.com/podslushanokuzneck.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это страшно, когда дети и змеи рядом»
Дети лопатой могут змей порубить?

Гость||

Гость писал(a):

Дети лопатой могут
Ну что Вы, у нас они просто с ними играются

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это страшно, когда дети и змеи рядом
Конечно, страшно.Для змей.

Гость||

Одного китайца поселить,и хана змеям.

Имя: Гость
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