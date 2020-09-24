24.09.2020 | 10:12

В последние дни в пензенских группах в социальных сетях стали появляться негативные отзывы о новом фонтане на улице Московской.

Людей, многие из которых приезжают в центр с детьми специально ради того, чтобы посмотреть шоу, возмущает неработающий объект.

«А почему фонтан сейчас не работает? На улице погода хорошая, тепло, ветра нет...» - задала вопрос одна из горожанок в группе PenzaInform.ru в Instagram.

«В чс фонтан новый! «Музыкальное шоу», которое и так обещано всего на полчаса в день, в реальности не существует даже эти полчаса! Зачем все это вообще строили!» - высказался подписчик группы «Черный список Пенза» во «ВКонтакте».

«Выборы прошли, и музыка отыграла», - ответил ему другой пользователь.

В редакцию сетевого издания PenzaInform.ru обратилась жительница Пензы Маргарита С., которая накануне привела к фонтану племянника.

«Сегодня он вряд ли вообще работал, никаких следов воды вокруг него нет. А желающих посмотреть на обновленный фонтан много. Благо рядом детскую площадку сделали, хотя все равно племянник расстроился», - рассказала Маргарита.

Обновленный фонтан открыли 5 сентября. Его запуск после реконструкции стал ключевым событием празднования 357-летия города.

По графику на сентябрь, опубликованному мэрией города, в динамическом режиме со сменой водной картины объект должен работать с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20 и с 20:00 до 20:20 (в общей сложности - три часа).

В стационарном режиме, то есть без смены водной картины, фонтану положено функционировать с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:30, с 20:20 до 22:00 (в общей сложности - восемь часов с половиной). С 19:30 до 20:00 для публики планировалось устраивать музыкальное шоу.

Пресс-служба администрации пообещала в ближайшее время прокомментировать ситуацию редакции PenzaInform.ru.