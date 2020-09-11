Стал известен график работы фонтана на улице Московской

11.09.2020 | 12:20

В пятницу, 11 сентября, городская администрация предоставила PenzaInform.ru график работы обновленного фонтана на улице Московской на сентябрь.

Из документа следует, что гидротехническое сооружение будет радовать пензенцев со вторника по воскресенье.

Фонтан станут включать в 10:00, он будет работать в динамическом режиме со сменой водной картины с 10:00 до 10:20, с 11:00 до 11:20, с 13:00 до 13:20, с 14:00 до 14:20, с 15:00 до 15:20, с 16:00 до 16:20, с 17:00 до 17:20, с 18:00 до 18:20 и с 20:00 до 20:20 (в общей сложности - три часа).

В стационарном режиме, то есть без смены водной картины, объект будет функционировать с 10:20 до 11:00, с 11:20 до 13:00, с 13:20 до 14:00, с 14:20 до 15:00, с 15:20 до 16:00, с 16:20 до 17:00, с 17:20 до 18:00, с 18:20 до 19:30, с 20:20 до 22:00 (в общей сложности - восемь часов с половиной).

С 19:30 до 20:00 для публики будет устраиваться музыкальное шоу по программе, составленной под заданную мелодию.

По понедельникам - профилактические работы.

«При неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильный ветер) фонтан работать не будет.

При холодной погоде динамический режим заменяется на стационарный. Во время проведения массовых мероприятий режим работы фонтана может быть изменен. В связи с тем что работы по благоустройству прилегающей территории еще продолжаются, в графике возможны внеплановые корректировки», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.