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Глас народа | Пензенца насторожила река, текущая от нового фонтана

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В понедельник, 7 сентября, пензенец поделился в социальной сети Instagram снимком реконструированного фонтана. Сооружение порадовало горожанина, однако он обратил внимание на небольшое «дополнение» к нему.

«Был вчера на новом фонтане. Днем, конечно, «вау» нет такого. Фонтан как фонтан. А вот ручей-река от фонтана насторожил», - пояснил мужчина.

На фото запечатлена растекающаяся от наземной части сооружения лужа. Через нее вынуждены перепрыгивать прохожие и отдыхающие.

«Фонтан, молодцы, сделали, кто спорит-то? Почему вода на всю пешеходную зону рекой льется?», «Нас тоже река насторожила. Уровни вымерять не научили», «Ну почему же все через то самое место?» - согласились пензенцы.

Фонтан после реконструкции торжественно открыли вечером 5 сентября. Полюбоваться светомузыкальным сооружением собрались тысячи пензенцев.

Новый фонтан состоит из центральной чаши с открытой водой, в которой уже начали купаться юные горожане, и двух пешеходных площадок со струями. Объект оснастили видеопроектором, лазерной установкой для создания изображений и водным экраном с акустической системой.

Фото www.instagram.com/penza_novosti.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Фонтан, молодцы, сделали, кто спорит-то? Почему вода на всю пешеходную зону рекой льется?», «Нас тоже река насторожила. Уровни вымерять не научили», «Ну почему же все через то самое место?» - согласились пензенцы.
И заметьте раз объект запустили ,значит у комиссии не было замечаний!Ни один объект в городе не сделан нормально ,везде такое вылезает,ну и когда подрядчик будет устранять это?Почему в Засечном сразу нормально сделали уровень?

Гость||

Гость писал(a):

И заметьте раз объект запустили ,значит у комиссии не было замечаний!Ни один объект в городе не сделан нормально ,везде такое вылезает,ну и когда подрядчик будет устранять это?Почему в Засечном сразу нормально сделали уровень?
потому что там не торопились к дню города открыть, а спокойно работали. А здесь как всегда, чтобы кому-то угодить!

Гость||

А я догадался!

Мужиколошадь с дырой в груди и лицом к заднице - это памятник рукожопым строителям фонтана!

Гость||

Не переживайте. Воды не будет. Фонтан редко будут включать. Дорого. :)

Гость||

Деньги за объект взяли, с кем надо поделились, не поминайте лихом!

Гость||

а денюжки то уже в офшорах)))

Гость||

ПОЗОР АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗА ТАКУЮ РАБОТУ!!! КТО ПРИНИМАЛ ФОНТАН??? ПРОКУРАТУРА ГДЕ ВЫ??? КОГДА ВЫ НАКОНЕЦ ИХ ВСЕХ ПОСАДИТЕ?????????

Гость||

Наивные

Гость||

И неблагодарные)))

Гость||

Гость писал(a):

И заметьте раз объект запустили ,значит у комиссии не было замечаний!Ни один объект в городе не сделан нормально ,везде такое вылезает,ну и когда подрядчик будет устранять это?Почему в Засечном сразу нормально сделали уровень?
так поэтому там жопу и поставили

Гость||

А не от людоконя это болотце?))))

Гость||

Гость писал(a):

И заметьте раз объект запустили ,значит у комиссии не было замечаний!Ни один объект в городе не сделан нормально ,везде такое вылезает,ну и когда подрядчик будет устранять это?Почему в Засечном сразу нормально сделали уровень?
Никогда. Подрядчик сможет приступить к ремонту только следующим летом, т.к. зимой проверять никто не будет фонтан. А за год многое может измениться. Например, может подрядчик обанкротиться, т.к. времена тяжелые. и будет ли администрация предъявлять?

Гость||

Посмотрите как замечательно подкрутили результаты голосования.Голосовал против ,а голосуешь за ,вот это свобода слова ,главное отмазать этих упырей.Голосуй не голосуй ....

Гость||

Вы посмотрите как мало денег выделили на фонтан - всего-то 200 млн. Что толкового можно построить на эти деньги?! Ничего, максимум фигуру дырявого кентавра с перевернутой задницей. А вам еще бонусом музыкальный фонтан построили и вы все недовольны

Гость||

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