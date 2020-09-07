07.09.2020 | 16:02

В понедельник, 7 сентября, пензенец поделился в социальной сети Instagram снимком реконструированного фонтана. Сооружение порадовало горожанина, однако он обратил внимание на небольшое «дополнение» к нему.

«Был вчера на новом фонтане. Днем, конечно, «вау» нет такого. Фонтан как фонтан. А вот ручей-река от фонтана насторожил», - пояснил мужчина.

На фото запечатлена растекающаяся от наземной части сооружения лужа. Через нее вынуждены перепрыгивать прохожие и отдыхающие.

«Фонтан, молодцы, сделали, кто спорит-то? Почему вода на всю пешеходную зону рекой льется?», «Нас тоже река насторожила. Уровни вымерять не научили», «Ну почему же все через то самое место?» - согласились пензенцы.

Фонтан после реконструкции торжественно открыли вечером 5 сентября. Полюбоваться светомузыкальным сооружением собрались тысячи пензенцев.

Новый фонтан состоит из центральной чаши с открытой водой, в которой уже начали купаться юные горожане, и двух пешеходных площадок со струями. Объект оснастили видеопроектором, лазерной установкой для создания изображений и водным экраном с акустической системой.

Фото www.instagram.com/penza_novosti.