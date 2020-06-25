25.06.2020 | 11:30

Крыша дома № 50 на улице Бакунина в Пензе стала местом проведения любительской фотосессии. Очевидец рассказал об этом в группе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Ох уж эти инстаграмщицы», - написал интернет-пользователь и прикрепил к посту два снимка, на которых запечатлена позирующая на крыше девушка.

«Скоро любого кровельщика крыш будут за инстаграмщика принимать. Не исключено, что девушка на фото - работница МУПа, которая исследует крышу на предмет протечек. Ей сразу ярлык привесили. Что за народ блин», - сыронизировал в комментариях один из участников группы.

Еще несколько человек вспомнили, что раньше на крыше этого дома часто видели бродячих животных.

«А не на этой ли крыше собаки-инстаграмщики лазили?», «Сначала собаки, потом девушки. Что же дальше?» - посмеялись горожане.

Бродячие жучки и шарики облюбовали «пентхаус» в центре Пензы уже давно. Ранее сотрудники офисов, которые находятся во дворе старинного особняка, рассказывали, что животные вели себя шумно, но агрессии по отношению к людям не проявляли.