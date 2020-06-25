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Глас народа | На крыше дома в центре Пензы заметили инстаграмщиц

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Крыша дома № 50 на улице Бакунина в Пензе стала местом проведения любительской фотосессии. Очевидец рассказал об этом в группе «Пенза live» во «ВКонтакте».

«Ох уж эти инстаграмщицы», - написал интернет-пользователь и прикрепил к посту два снимка, на которых запечатлена позирующая на крыше девушка.

«Скоро любого кровельщика крыш будут за инстаграмщика принимать. Не исключено, что девушка на фото - работница МУПа, которая исследует крышу на предмет протечек. Ей сразу ярлык привесили. Что за народ блин», - сыронизировал в комментариях один из участников группы.

Еще несколько человек вспомнили, что раньше на крыше этого дома часто видели бродячих животных.

«А не на этой ли крыше собаки-инстаграмщики лазили?», «Сначала собаки, потом девушки. Что же дальше?» - посмеялись горожане.

Бродячие жучки и шарики облюбовали «пентхаус» в центре Пензы уже давно. Ранее сотрудники офисов, которые находятся во дворе старинного особняка, рассказывали, что животные вели себя шумно, но агрессии по отношению к людям не проявляли.

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Гость||

Почему инстаграмщицы? Может фейсбукщицы?

Гость||

Скажите, а правда что в Москве, всех позирующих инстаграмищиц, сразу в проститутки принимают?

Гость||

Гость писал(a):

Почему инстаграмщицы? Может фейсбукщицы?
А вдруг ютуберши?

Гость||

собаки эволюционировали

Гость||

Да пусть фоткаются, главное чтобы не свалились. Почему кстати проходы на крышу открыты?

Гость||

Крыша у дома и крыша у человека, которая едет.... Что то есть в этом схожее)))

Гость||

как девок на крыше сразу увидели, засняли, выложили и обсудили... А человека убивают, ну не одного свидетеля нет!

Гость||

Все внимание на девочек, скорей налетай-обсуждай !!!

Это же не метровые провалы грунты на всех дорогах Пензы , там то что?Ну провалять или как на Аустрина погибнут,

А ТУТ девки с телефонами на КРЫШЕ , айайай налетайте

Гость||

Вы всё врёте! Это одноклассники(цы)!...)

Гость||

Шаромойки.

Имя: Гость
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