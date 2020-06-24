24.06.2020 | 08:48

Один из жителей Кузнецка стал свидетелем опасных развлечений местных подростков. Утром в среду, 24 июня, в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте» разместили фотографии, на которых запечатлено, как неизвестный юноша стоит с наружной стороны балкона на третьем этаже жилого дома.

«Родители, обратите внимание, что делают ваши дети. Октябрьская, 2а», - написал кузнечанин, пожелавший остаться анонимом.

В комментариях интернет-пользователи пришли к выводу, что на подобные поступки подростков толкает безделье.

«Ну а что им еще делать? Библиотеки закрыты, площадки развлекательные закрыты, парк тоже. В лагеря никто не едет», - констатировала местная жительница.

Другой горожанин признался, что в прошлом у него был подобный опыт.

«Ну, я успокоился, когда третий раз руку сломал. Хотя тут, если шваркнется с третьего этажа, хватит и одного раза, чтобы дошло», - поделился он размышлениями.

Еще одна кузнечанка упрекнула автора поста в том, что он стал фотографировать происходящее и выкладывать снимки в соцсетях вместо того, чтобы что-то предпринять.

«А если что-то с пацаном случится, то совесть автора будет спокойна: ведь он призвал родителей, которых тут, возможно, нет, следить за своими детьми», - возмутилась женщина.

Это не первый раз, когда горожане делятся кадрами с сомнительными развлечениями местных подростков. 9 марта в группе «Подслушано в Кузнецке» было опубликовано видео под названием «Суровые дети Кузнецка». На нем - полуголый ребенок, копающийся в грязи и переходящий вброд лужу.