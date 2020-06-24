24.06.2020 | 09:24

Фото двух лебедей-шипунов опубликовано в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Природа Пензы настолько очистилась, что на бахчу (микрорайон Заря) прилетели лебеди», - пояснила автор поста.

Снимок вызвал немало откликов. «А я до сих пор удивляюсь уткам», - написал один из комментаторов. «Мы их вчера видели. Красота» - поделился другой. Еще один участник обсуждения рассказал, что перед ним пробежала лиса.

«Вообще пандемия идет на пользу природе», - сделал вывод пензенец.

По словам одного из участников беседы, в прежние времена лебеди селились на этом пруду. «Их раньше было 8, они каждый год прилетали своими семьями, а потом было 4. А потом одного подстрелили и убили… Они не живут поодиночке, и судя по всему, она тоже умерла. И остальные двое не прилетали больше. А потом раз видел двух, но больше не прилетали уже лет так пять», - рассказал он.

Пользователи Сети также вспомнили о том, что недавно на Александровском пруду в селе Богословка браконьер убил пару лебедей.

Фото Владлены Лапшиной