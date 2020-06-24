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Глас народа | На пруд в пензенском микрорайоне Заря прилетели лебеди

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Фото двух лебедей-шипунов опубликовано в пензенской группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Природа Пензы настолько очистилась, что на бахчу (микрорайон Заря) прилетели лебеди», - пояснила автор поста.

Снимок вызвал немало откликов. «А я до сих пор удивляюсь уткам», - написал один из комментаторов. «Мы их вчера видели. Красота» - поделился другой. Еще один участник обсуждения рассказал, что перед ним пробежала лиса.

«Вообще пандемия идет на пользу природе», - сделал вывод пензенец.

По словам одного из участников беседы, в прежние времена лебеди селились на этом пруду. «Их раньше было 8, они каждый год прилетали своими семьями, а потом было 4. А потом одного подстрелили и убили… Они не живут поодиночке, и судя по всему, она тоже умерла. И остальные двое не прилетали больше. А потом раз видел двух, но больше не прилетали уже лет так пять», - рассказал он.

Пользователи Сети также вспомнили о том, что недавно на Александровском пруду в селе Богословка браконьер убил пару лебедей.

Фото Владлены Лапшиной

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Сожрут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Природа Пензы настолько очистилась,
Это глобальные изменения. Ничего там не улучшилось:

!В Якутии полюс холода сменился на полюс жары. В Верхоянске 20 июня была зафиксирована аномальная температура. По некоторым данным, столбики термометров показали 38 градусов тепла."

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Природа Пензы настолько очистилась, что на бахчу (микрорайон Заря) прилетели лебеди», - пояснила автор поста.
В годы СССР на многих водоемах области были лебеди .

Гость||

Приедет имбицил с ружьем и постреляет красоту, так уже было.

Гость||

Гость писал(a):

Приедет имбицил с ружьем и постреляет красоту, так уже было.
чем дело кончилось?

а скорее и не начиналось

Гость||

Я вот тоже думаю, что после того, как заметка вышла, какая-нибудь сволочь изведет красоту

Имя: Гость
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