На пруду в Богословке браконьер расстрелял белых лебедей

03.06.2020 | 09:28

На пруду в Пензенском районе погибли белые лебеди. Об этом в группе «На крючок» в социальной сети «ВКонтакте» написала свидетельница инцидента.

«В воскресенье проехала вдоль Александровского пруда, который в Богословке. Доехала почти до нижней плотины. Ветер был очень сильный. Смотрю, у противоположного берега на волнах плавают два белоснежных лебедя, красота невозможная. И вдруг туда подъезжает черная машина, кажется, шнива, плохо было видно. Выскакивает мужик из нее и стреляет по лебедям. Одного убил сразу, а второй долго бил крыльями, потом затих. Убитых лебедей прибило к берегу ветром, мужик их забрал и умчался. Что это? Ну не голод же у людей на джипах? Или полная деградация?» - рассказала она.

История возмутила многих пользователей Сети. «Машина есть, ружье есть, а ума и совести нет», - прокомментировал один из них. Другая читательница отметила, что белые лебеди занесены в Красную книгу Пензенской области.

Многие спрашивают автора поста, не заметила ли она номера браконьерской машины. «К сожалению, было далеко и номер был не виден. Надеялась, что поедет мимо, обязательно бы записала номер, но он промчался по Александровской плотине и на Саратовскую трассу», - ответила она.

Один из подписчиков отметил, что слышал выстрелы, но не видел ни охотника, ни машину. А другой разместил фото птиц, летящих над Богословкой.