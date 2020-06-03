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Происшествия

На пруду в Богословке браконьер расстрелял белых лебедей

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На пруду в Пензенском районе погибли белые лебеди. Об этом в группе «На крючок» в социальной сети «ВКонтакте» написала свидетельница инцидента.

«В воскресенье проехала вдоль Александровского пруда, который в Богословке. Доехала почти до нижней плотины. Ветер был очень сильный. Смотрю, у противоположного берега на волнах плавают два белоснежных лебедя, красота невозможная. И вдруг туда подъезжает черная машина, кажется, шнива, плохо было видно. Выскакивает мужик из нее и стреляет по лебедям. Одного убил сразу, а второй долго бил крыльями, потом затих. Убитых лебедей прибило к берегу ветром, мужик их забрал и умчался. Что это? Ну не голод же у людей на джипах? Или полная деградация?» - рассказала она.

История возмутила многих пользователей Сети. «Машина есть, ружье есть, а ума и совести нет», - прокомментировал один из них. Другая читательница отметила, что белые лебеди занесены в Красную книгу Пензенской области.

Многие спрашивают автора поста, не заметила ли она номера браконьерской машины. «К сожалению, было далеко и номер был не виден. Надеялась, что поедет мимо, обязательно бы записала номер, но он промчался по Александровской плотине и на Саратовскую трассу», - ответила она.

Один из подписчиков отметил, что слышал выстрелы, но не видел ни охотника, ни машину. А другой разместил фото птиц, летящих над Богословкой.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото № 1 pixabay.com, № 1, 2 - Александр Сарафанов, vk.com/wall-17241284
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Гость||

Ну, по камерам просмотреть-найти можно

Гость||

У местных надо поспрашивать, такой дебил долго таиться не будет. Там охотников то ни так много. Просто ментам и лесхозникам это не надо

Гость||

Просто скот, закон воздаяния накроет.

Гость||

Только конченная тварь такое может сделать.

Гость||

Cкорее всего мелкая шишка местная.

Гость||

кастрировать падлу..кастрировать

Гость||

Белый Лебедь - символ богини Лады. Мужик обрек себя.

Гость||

Тварь. Если бы захотели то можно найти ,кликнуть по соц.сетям кто в это время проезжал в тех местах .

Гость||

Будь проклят он и его потомки до седьмого колена.

Имя: Гость
Комментарий:

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