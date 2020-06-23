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Глас народа | В Кузнецке подростки гуляют по крышам и заброшенным зданиям

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В Пензенской области подростки продолжают выбирать опасные места для прогулок. Они поднимаются на крыши и проникают в заброшенные или недостроенные здания. Все это чревато грустными последствиями.

В понедельник, 22 июня, сознательный читатель портала PenzaInform.ru рассказал историю такого рода про молодежь в Кузнецке.

«Собираются они в торговом центре «Гулливер», потом разбредаются по дворам и заброшенным зданиям. По поводу моста есть свидетели, которые часто там видят компании, даже на сваи забираются», - пояснил пользователь.

Дети бравируют своим бесстрашием и выкладывают фотографии в соцсети. На снимке, появившемся в группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте», подросток сидит на парапете крыши элеватора, перекинув через ограждение ногу.

«Когда будешь падать, напиши», - прокомментировал публикацию один из его друзей.

В Пензенской области уже были случаи, когда молодые люди попадали в беду, не думая о собственной безопасности. Порой это приводит к трагедии.

Так, в октябре 2016 года строительная площадка на улице Попова стала местом гибели 14-летнего школьника. В августе 2018-го прогулка с друзьями по заброшенному зданию в Заводском районе закончилась для 12-летнего жителя Пензы больничной койкой. Почти через год в Каменке, на территории усадьбы графа В. Н. Воейкова, со второго этажа здания упал 13-летний подросток, его тоже госпитализировали.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Школа виновата опять?

Гость||

Сейчас тут местные рататуи появятся, скажут что виновата администрация.

Имя: Гость
Комментарий:

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