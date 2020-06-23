23.06.2020 | 11:33

Во вторник, 23 июня, в одном из пензенских пабликов в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии свиньи, бродящей среди могил.

«Несколько месяцев подряд эта хрюша гуляет по местному кладбищу, оскверняя могилы родных и близких жителей п. Земетчино! И никто не знает, что с ней делать и как быть», - написал автор снимков.

Пост вызвал бурное обсуждение. Многие считают, что это лесной кабан, однако другие утверждают, что это свинья с частного подворья. Кое-кто предлагает сделать из животного шашлык или пустить на сало, однако другие участники беседы напоминают об уголовной ответственности.

Ряд комментаторов склоняется к тому, что свинью привлекают продукты, которые сельчане оставляют на могилах.

«Осквернение - это поступок сознательный. Сомневаюсь, что эта лесная хрюшка делает это сознательно», «У моих родителей на кладбище рысь все печеньки слопала», «Вообще говорят, что хорошо, что животное съест что-то (ведь на кладбище всегда вкусняшки). Типа, помянет лишний раз», - пишут они.

В качестве альтернативы прогулкам по кладбищу прозвучало предложение: «Поговорить надо с лесниками. Если дикая, отведут и прикормят в другом месте».

Еще одним разумным предложением стала установка на воротах погоста калитки с защелкой, чтобы животное не могло ее открыть.

фото vk.com/penza