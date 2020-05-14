14.05.2020 | 14:08

В четверг, 14 мая, горожанка в пензенской группе социальной сети «ВКонтакте» рассказала о необычной начинке печенья «Сердечко».

Женщина купила к чаепитию коробку лакомства, однако насладиться угощением не получилось. Внутри печенья обнаружилась деревянная палочка, которой пензячка, по ее словам, едва не подавилась.

Снимками «начинки» горожанка поделилась с пользователями. На них запечатлен нештатный ингредиент длиной со спичечный коробок. Судя по дате изготовления, он попал в тесто 27 апреля.

«Обратилась с жалобой в компанию «Сладовик». Реакции ноль. Как вы считаете, это нормально, когда производитель никак не реагирует?» - задала женщина вопрос комментаторам.

Пензенцы не в первый раз делятся в соцсетях фото опасных «начинок», которые попадаются им в пищевых продуктах. Так, 1 августа 2019 года горожанка повредила небо кусочком стекла, оказавшимся в роллах, которые она заказала на дом.

Фото Anna Zheltova, vk.com/black_pnz.