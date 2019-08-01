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Глас народа | Пензячка поранила рот кусочком стекла, оказавшимся в роллах

01.08.2019|12:12
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Пензячка, заказавшая на дом роллы, порезала небо оказавшемся в них кусочком стекла. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», желая предупредить других любителей блюда.

«Заказали не в первый раз, всегда все было отлично, не придраться. Но вчера (28 июля. - Прим. ред.), к сожалению, сделали свой последний заказ в этой компании. Кусок стекла воткнулся в небо и неслабо повредил его. Хорошо, что не проглотили. Плюсом к стеклу были этикетки в роллах», - пожаловалась девушка.

Находки, снимки которых горожанка приложила, привели ее в ужас. Деньги компания вернула.

Большинство комментировавших пост пользователей разделили эмоции и мнение пензячки: многие давно пользуются той же службой доставки.

Правда, нашлись и такие, кто заявил, что продолжит делать там заказы.

Одна из горожанок предположила, что дело может быть в поставщике ингредиентов для роллов. «Никто никогда не думал, что те же крабовые палочки, рис не доставка делает. За всем не уследить. К примеру, на производстве крабовых палочек могло попасть что угодно в них, так же, как и в рис», - написала женщина.

Фото Марии Горячкиной, vk.com/black_pnz.

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Гость|01.08.2019 12:40|

Почему не написали какая компания?

Гость|01.08.2019 12:42|

Лучше бы у меня покурила

Гость|01.08.2019 12:45|

Теперь сама встанет к плите и сварит борщ, второе и компот.

Гость|01.08.2019 12:50|

Хорошо что ногти не попались.Готовьте дома и всякая х..ня не будет попадать.

Гость|01.08.2019 12:52|

А биомассой не пробовала питаться?

Гость|01.08.2019 13:00|

Чё вы их жрете,у меня их собака не стала жрать,после того как я решил их впервые попробовать и чуть не сблевпд от болотной вони.

Гость|01.08.2019 13:01|

Лучше б писи в рот сувала почаще,чем дрянь всякую.

Имя: Гость
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