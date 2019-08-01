01.08.2019 | 12:12

Пензячка, заказавшая на дом роллы, порезала небо оказавшемся в них кусочком стекла. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте», желая предупредить других любителей блюда.

«Заказали не в первый раз, всегда все было отлично, не придраться. Но вчера (28 июля. - Прим. ред.), к сожалению, сделали свой последний заказ в этой компании. Кусок стекла воткнулся в небо и неслабо повредил его. Хорошо, что не проглотили. Плюсом к стеклу были этикетки в роллах», - пожаловалась девушка.

Находки, снимки которых горожанка приложила, привели ее в ужас. Деньги компания вернула.

Большинство комментировавших пост пользователей разделили эмоции и мнение пензячки: многие давно пользуются той же службой доставки.

Правда, нашлись и такие, кто заявил, что продолжит делать там заказы.

Одна из горожанок предположила, что дело может быть в поставщике ингредиентов для роллов. «Никто никогда не думал, что те же крабовые палочки, рис не доставка делает. За всем не уследить. К примеру, на производстве крабовых палочек могло попасть что угодно в них, так же, как и в рис», - написала женщина.

Фото Марии Горячкиной, vk.com/black_pnz.