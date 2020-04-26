26.04.2020 | 13:41

В субботу, 25 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Кузнецка. Мужчину возмутило нарушение режима самоизоляции прихожанами церкви Владимира Равноапостольного на Московской улице.

В объектив камеры кузнечанина попал двор культового учреждения, в котором столпились люди. Более 50 горожан стоят тесным кругом, без соблюдения необходимой в период эпидемии коронавируса дистанции. Среди прихожан есть и инвалиды. Звонят колокола, люди двигаются по кругу и не расходятся.

«Вот, друзья мои, обратите внимание: самоизоляция как она есть. Запрещены большие собрания людей, но разрешено вот таким вот образом собираться и что-то очень важное обсуждать. Праздник Ивана Купалы, водой брызгаются. Здорово, хорошо! А мы посидим, что ж нам», - прокомментировал мужчина за кадром.

Его поддержал другой горожанин, также обратившийся внимание на этот факт и написавший в редакцию портала.

«Что за беспредел? О чем тогда нам власти говорят? Какие-то рейды проводят, ищут нарушителей самоизоляции, когда вот здесь, в церкви, нарушают. Просто хочется пояснений: почему кому-то можно, а кому-то нельзя», - потребовал мужчина.

15 апреля стало известно, что храмы и кладбища Пензенской области закрыты до конца месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Посещать места захоронения можно лишь для оформления услуг по погребению и присутствия на похоронах.

В культовые учреждения допускаются только священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и обеспечения функционирования зданий.

Согласно официальной статистике, приведенной на странице регионального правительства социальной сети Instagram, правоохранители продолжают составлять административные протоколы в отношении тех граждан, что нарушают режим самоизоляции. На пятницу, 24 апреля, было выписано 608 таких документов.

Видео Алексея С., www.instagram.com.