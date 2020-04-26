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Глас народа | Кузнечан возмутил факт самоизоляции не для всех

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В субботу, 25 апреля, в редакцию портала PenzaInform.ru обратился житель Кузнецка. Мужчину возмутило нарушение режима самоизоляции прихожанами церкви Владимира Равноапостольного на Московской улице.

В объектив камеры кузнечанина попал двор культового учреждения, в котором столпились люди. Более 50 горожан стоят тесным кругом, без соблюдения необходимой в период эпидемии коронавируса дистанции. Среди прихожан есть и инвалиды. Звонят колокола, люди двигаются по кругу и не расходятся.

«Вот, друзья мои, обратите внимание: самоизоляция как она есть. Запрещены большие собрания людей, но разрешено вот таким вот образом собираться и что-то очень важное обсуждать. Праздник Ивана Купалы, водой брызгаются. Здорово, хорошо! А мы посидим, что ж нам», - прокомментировал мужчина за кадром.

Его поддержал другой горожанин, также обратившийся внимание на этот факт и написавший в редакцию портала.

«Что за беспредел? О чем тогда нам власти говорят? Какие-то рейды проводят, ищут нарушителей самоизоляции, когда вот здесь, в церкви, нарушают. Просто хочется пояснений: почему кому-то можно, а кому-то нельзя», - потребовал мужчина.

15 апреля стало известно, что храмы и кладбища Пензенской области закрыты до конца месяца из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Посещать места захоронения можно лишь для оформления услуг по погребению и присутствия на похоронах.

В культовые учреждения допускаются только священнослужители, а также лица, присутствие которых необходимо для проведения богослужений и обеспечения функционирования зданий.

Согласно официальной статистике, приведенной на странице регионального правительства социальной сети Instagram, правоохранители продолжают составлять административные протоколы в отношении тех граждан, что нарушают режим самоизоляции. На пятницу, 24 апреля, было выписано 608 таких документов.

Видео Алексея С., www.instagram.com.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А Чтож попы другого не могут ток с лохов деньги собирать

Гость||

РПЦ рулит! Самоизолируйся стукачёк!

Гость||

Стукачек кузнецкий

Гость||

А как же по другому ООО РПЦ деньги сгибать будут? Это вам не ИП какое-то! Тем более царь дал добро на это. Я что хотел высосал, о статуи ваши Батюшки. Пока народ не покончил с собой. Ещё хоть на десяток мерсов успеете заработать!

Гость||

Самовыпиливаются, и бог с ними...

Гость||

иуда , молится нам не мешай .

Гость||

Гость писал(a):

иуда , молится нам не мешай .
Чо ж молитвы не помогают от коронавируса? Серафим за счет бюджета летал (воздушное шоу), а зараженных всё больше.

Гость||

Праздник Ивана Купалы, водой брызгаются. 

Вы там головой ударились безбожники ? С 6 на 7 июля будет .

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Видео Алексея С., www.instagram.com.
Алексей, вы же ходите в продуктовые магазины вам никто не запрещает!

Гость||

если в этой кучи будет хоть один больной считай в кузнецке и возможно и Пензе опять будет увеличение количества заражённых. и опять продление самоизоляции, правильно что аффтор такие вопросы поднимают, они каждого касаются.. одни тусуются. начихав на постановления губернатора, а другие дома сидят и похоже зря, какой толк от этого когда вот такие собрания проводятся, в Пензе кстати тоже такая тусовка была кто-то сфотографировал. пожоще надо с такими

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