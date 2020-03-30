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Глас народа | Пензенец поделился снимками опустевшего центра города

30.03.2020|13:14
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Многие жители Пензы все же вняли призыву властей и отказались от посещения общественных мест. Площадь Ленина и улица Московская в 11:00 в понедельник, 30 марта, оказались безлюдны.

Снимками с редакцией портала PenzaInform.ru поделился горожанин Николай.

Торговые центры и кафе закрыты, гуляющих, несмотря на хорошую погоду, практически нет, отметил он.

Перестала быть оживленной и одна из центральных магистралей Пензы - улица Кирова. На фото запечатлена практически пустая проезжая часть. Раньше в это время она была запруженной.

Дни с 28 марта по 5 апреля объявлены в стране нерабочими. Цель такой меры - предотвратить распространение опасного азиатского вируса.

Открытыми остаются немногие предприятия и организации: аптеки, продуктовые магазины, ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги.

Продолжают работу зоомагазины и ветклиники, точки по продаже алкоголя и табака, бытовой химии и товаров хозяйственного назначения, салоны сотовой связи, заправки.

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Гость|30.03.2020 13:32|

Все на шашлындосах:)

Гость|30.03.2020 13:32|

А горожанину Николаю чего дома не сидится?!

Гость|30.03.2020 13:37|

30.03.2020 13:32|

А горожанину Николаю чего дома не сидится?!

Коля Коля Николай сиди дома не гуляй :))

Гость|30.03.2020 13:44|

Судя по теням снимали часов в 6-7 утра?

Гость|30.03.2020 13:46|

очканули лихо

Гость|30.03.2020 13:47|

Гость писал(a):

Гость|30.03.2020 13:44|

Судя по теням снимали часов в 6-7 утра?

Гость писал(a):
Гость|30.03.2020 13:44|

Судя по теням снимали часов в 6-7 утра?

На рассвете и так нет никого

Гость|30.03.2020 13:50|

От бурных выходных дома отсыпаются.

Гость|30.03.2020 13:53|

Гость писал(a):

Судя по теням снимали часов в 6-7 утра?
зайди завтра утречком - проверь тени.

Гость|30.03.2020 13:54|

Правильно ,привыкать надо.Со временем жизнь городского человека сведется к схеме. Скворечник,офис,пятерочка,и никаких вам шашлыков.Это лишние.

Гость|30.03.2020 13:56|

СПАСИБО ,ПЕНЗЕНЕЦ!КАК-БЫ МЫ ЕШО УЗНАЛИ КАК ВЫГЛЯДИТ НАШ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!!

Гость|30.03.2020 13:56|

Гость писал(a):

Судя по теням снимали часов в 6-7 утра?
Если б сейчас был июнь, то да, около 6 утра, но сейчас март, а если б фото были с хронометром в руке - вы б уверяли, что его подкрутили

Гость|30.03.2020 13:56|

Почему "Макдоналдс" на площади Ленина работает?

Гость|30.03.2020 13:57|

Некоторые работают? Смешно. И далее список, почти все работают, а не некоторые

Гость|30.03.2020 14:00|

penzainform.ru писал(a):

Площадь Ленина и улица Московская в 11:00 в понедельник, 30 марта, оказались безлюдны
Во многом потому, что там просто делать не-че-го. Всё закрыто.

Гость|30.03.2020 14:02|

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