30.03.2020 | 13:14

Многие жители Пензы все же вняли призыву властей и отказались от посещения общественных мест. Площадь Ленина и улица Московская в 11:00 в понедельник, 30 марта, оказались безлюдны.

Снимками с редакцией портала PenzaInform.ru поделился горожанин Николай.

Торговые центры и кафе закрыты, гуляющих, несмотря на хорошую погоду, практически нет, отметил он.

Перестала быть оживленной и одна из центральных магистралей Пензы - улица Кирова. На фото запечатлена практически пустая проезжая часть. Раньше в это время она была запруженной.

Дни с 28 марта по 5 апреля объявлены в стране нерабочими. Цель такой меры - предотвратить распространение опасного азиатского вируса.

Открытыми остаются немногие предприятия и организации: аптеки, продуктовые магазины, ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги.

Продолжают работу зоомагазины и ветклиники, точки по продаже алкоголя и табака, бытовой химии и товаров хозяйственного назначения, салоны сотовой связи, заправки.

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