29.03.2020 | 13:18

В воскресенье, 29 марта, на официальном сайте правительства Пензенской области появились пояснения о деятельности организаций в дни, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими.

Так, останутся открытыми ветклиники и зоомагазины, торговые точки, где продаются бытовая химия и товары хозяйственного назначения.

Продолжат обслуживать клиентов магазины, реализующие алкоголь и табак, салоны сотовой связи, заправки, а также те предприятия общественного питания, которые обеспечивают горячей едой сотрудников организаций.

Ранее сообщалось, что свою деятельность не остановят ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги. Не перестанет ходить транспорт.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области сообщили, что нерабочий режим не будет распространяться на гостиничный бизнес, занятых на весенней посевной аграриев, а также на склады.

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