Сетевое издание|18+|Воскресенье|29 мар 2020|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  91.70  |  $  83.14

Общество | Стало известно, кто продолжит трудиться на нерабочей неделе

29.03.2020|13:18
Печать

В воскресенье, 29 марта, на официальном сайте правительства Пензенской области появились пояснения о деятельности организаций в дни, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочими.

Так, останутся открытыми ветклиники и зоомагазины, торговые точки, где продаются бытовая химия и товары хозяйственного назначения.

Продолжат обслуживать клиентов магазины, реализующие алкоголь и табак, салоны сотовой связи, заправки, а также те предприятия общественного питания, которые обеспечивают горячей едой сотрудников организаций.

Ранее сообщалось, что свою деятельность не остановят ресурсоснабжающие организации в сфере энергетики, тепло- и водоснабжения, экстренные службы, Пенсионный фонд РФ, фонд соцстраха и ОМС. По-прежнему будут выпускаться дезинфицирующие и лекарственные средства, проводиться жилищно-коммунальное обслуживание, предоставляться неотложные финансовые услуги. Не перестанет ходить транспорт.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства Пензенской области сообщили, что нерабочий режим не будет распространяться на гостиничный бизнес, занятых на весенней посевной аграриев, а также на склады.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|29.03.2020 14:04|

В маг.Вектор вообщето штраф за невыход.

Гость|29.03.2020 14:09|

МУПЫ проверьте-как они работают и проводят дезинфекцию подъездов и лифто..все плевали на власть..

Гость|29.03.2020 14:09|

Гость писал(a):

В маг.Вектор вообщето штраф за невыход.
а за выход-премия?

Гость|29.03.2020 14:15|

Офигительно! мне короче завтра на работу((( пополнять ряды зараженных тк дезинфекторов и масок НЕТ!!!

Гость|29.03.2020 14:16|

В Пятёрочке масок нет у кассиров.

Гость|29.03.2020 14:16|

Да все фактически работают, чего уж.

Гость|29.03.2020 14:23|

лента на гпз во всю работает и похрен на указы путина

Гость|29.03.2020 14:28|

Прошлась по аптекам, масок нет.

Гость|29.03.2020 14:30|

penzainform.ru писал(a):

реализующие алкоголь и табак

Гость|29.03.2020 14:31|

Масок, дезинфекторов и парацетамол(говорили что нужен если дома оставят лечится) пропал тоже

Гость|29.03.2020 14:38|

Работаю в магазине хозтоваров, масок у нас нет, дезинфекторы сделали сами из спирта, приходят покупатели без масок и перчаток и орут на нас, мол какого хрена вы без масок работаете? Заразите нас!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте