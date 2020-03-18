18.03.2020 | 09:03

Жители Пензы задались вопросом, каким образом они могут удостовериться, что не являются носителями коронавируса. О своем обращении к врачу рассказал один из участников группы «Пенза live» в соцсети «ВКонтакте».

«Почему при обращении в поликлинику с признаками коронавируса (сухой кашель и температура 37) не дают возможности сдать анализы/тест на коронавирус? Врач объяснила, что я бесконтактный пациент, следовательно, вероятность приобрести данный вирус составляет 0%», - написал интернет-пользователь, пожелавший остаться анонимом.

Сославшись на медика, горожанин рассказал, что тестирование проводят только контактным пациентам - то есть тем, кто общался с людьми, недавно прибывшими из-за границы.

«Разве не сдав анализы, не послушав пациента, только измерив температуру, можно поставить диагноз?» - недоумевает пензяк.

В комментариях другие участники группы указали, что невозможно достоверно определить, является ли пациент контактным.

«А если где-то ходит человек, который и сам не подозревает, что он болеет? Тем более другие граждане это не могут знать. Невозможно знать, контактировали они с больными или нет, если даже имя и фото женщины (у которой был диагностирован коронавирус. - Прим. ред.) не публикуют», - написала одна из жительниц города.

Еще один интернет-пользователь, живущий в столице, сообщил, что оказался в аналогичной ситуации.

«В Москве такая же фигня, я третью неделю с кашлем и температурой не ниже 37.3. Проверять не будут. Не было подобных контактов. Но не выписывают, т. к. кашель есть», - пояснил он.

О том, что в Пензе начали делать пробы на наличие у человека коронавируса, стало известно 11 марта. В город привезли партию специальных тест-систем, которые позволяют ставить диагноз на месте и быстро. Болен пациент коронавирусом или нет, становится ясно уже через несколько часов.

Вывод, сделанный в лаборатории, считается предварительным. В случае положительного результата повторную пробу направляют в центр вирусологии и биотехнологии в Новосибирской области. Только там специалисты дают окончательный ответ, заражен человек опасной инфекцией или нет.

По данным на утро среды, 18 марта, в Пензе зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Пациентка находится в стационаре, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

16 марта в регионе был введен режим повышенной готовности. Школьникам продлили весенние каникулы, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение, проведение массовых мероприятий запретили до 15 апреля.

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