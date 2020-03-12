12.03.2020 | 12:10

В четверг, 12 марта, жительница Каменки разместила в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором выразила свое возмущение общим состоянием города.

По словам женщины, благоустройство населенного пункта далеко от идеала. Зимой на улицах гололед, с которым никто не борется.

«Я, находясь на последних месяцах беременности, из дома не могла выйти без сопровождения, чтобы элементарно до поликлиники дойти или в магазин! Чудом не раз избежала падения, которое на таком сроке может стоить жизни и малышу, и маме», - рассказала горожанка.

Весной в Каменке не лучше. Женщина отметила, что с приходом тепла дороги превращаются в грязевое месиво, снег и растаявший лед не убираются, с коляской дальше двора уйти нельзя. Проезжая часть и тротуары находятся в плачевном состоянии.

«А теперь из-под снега повылезало такое! И опять всем плевать», - возмутилась она, проиллюстрировав свои слова видео и несколькими снимками.

«Живем в помойке! Насколько нужно ненавидеть местных жителей и вообще людей, чтобы довести город то такого? Реально накипело! Куда смотрят служба ЖКХ и администрация города? Самим-то как в таком свинарнике жить? Неужели для того, чтобы в городе навели порядок, обязательно нужно куда-то жаловаться?» - задала вопросы женщина.

К общим бедам города она также отнесла всегда переполненные мусорки, разбросанные бытовые отходы рядом с садиком и детской площадкой. «Все под носом у администрации!» - подчеркнула горожанка.

«Сколько можно над нами издеваться? Какой нам коронавирус? От бубонной чумы скорее передохнем», - подытожила она.

Фото, видео vk.com/sekretkamenka.

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