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Глас народа | Жительница Каменки назвала свой город помойкой

12.03.2020|12:10
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В четверг, 12 марта, жительница Каменки разместила в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором выразила свое возмущение общим состоянием города.

По словам женщины, благоустройство населенного пункта далеко от идеала. Зимой на улицах гололед, с которым никто не борется.

«Я, находясь на последних месяцах беременности, из дома не могла выйти без сопровождения, чтобы элементарно до поликлиники дойти или в магазин! Чудом не раз избежала падения, которое на таком сроке может стоить жизни и малышу, и маме», - рассказала горожанка.

Весной в Каменке не лучше. Женщина отметила, что с приходом тепла дороги превращаются в грязевое месиво, снег и растаявший лед не убираются, с коляской дальше двора уйти нельзя. Проезжая часть и тротуары находятся в плачевном состоянии.

«А теперь из-под снега повылезало такое! И опять всем плевать», - возмутилась она, проиллюстрировав свои слова видео и несколькими снимками.

«Живем в помойке! Насколько нужно ненавидеть местных жителей и вообще людей, чтобы довести город то такого? Реально накипело! Куда смотрят служба ЖКХ и администрация города? Самим-то как в таком свинарнике жить? Неужели для того, чтобы в городе навели порядок, обязательно нужно куда-то жаловаться?» - задала вопросы женщина.

К общим бедам города она также отнесла всегда переполненные мусорки, разбросанные бытовые отходы рядом с садиком и детской площадкой. «Все под носом у администрации!» - подчеркнула горожанка.

«Сколько можно над нами издеваться? Какой нам коронавирус? От бубонной чумы скорее передохнем», - подытожила она.

Фото, видео vk.com/sekretkamenka.

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Гость|12.03.2020 12:50|

а самим не судьба принять участие? или вы за всё заплатили?

Гость|12.03.2020 12:53|

Какая Каменка , у нас изменения космического масштаба ,не до вас сейчас,вся страна в едином порыве сплачивается вокруг лидера,а вы Каменка...

Гость|12.03.2020 12:56|

Иван вздрогнул?

Гость|12.03.2020 13:01|

Поучитесь у Наровчатцев наводить порядок все миром, а не фоткаться около каждой , оставленной самими , помойки.

Имя: Гость
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