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Глас народа | Пензенцы выстроились в очередь перед МРЭО ГИБДД в Арбекове

13.12.2019|09:05
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Утром в пятницу, 13 декабря, жители Пензы выстроились в длинную очередь перед межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД на проспекте Строителей.

Фотографию, на которой запечатлены несколько десятков человек перед зданием МРЭО, выложил один из участников пензенской автомобильной группы в соцсети «ВКонтакте».

«Очередь на замену и получение прав. Говорят, связано с закрытием МРЭО в Заречном. И отсутствием возможности получить права или их поменять в районных отделениях МРЭО. Информация мною не проверена - не утверждаю», - рассказал очевидец.

Однако другие интернет-пользователи опровергли его предположения.

«МРЭО в Заречном закрылся 1 ноября», - написал еще один участник группы.

«В районах меняют», - заявил второй.

«В Арбекове каждый день в МРЭО такие очереди с момента его открытия», - констатировал третий.

В конце ноября пензенцы, желающие получить или заменить водительские права, уже стояли в очередях. Из-за обещанного подорожания медицинских справок в больницах возник ажиотаж. Сотни людей стремились получить заключение врача по прежней цене.

Такая ситуация сложилась в разных регионах России. Позже изменение порядка медосмотра водителей решили отложить. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.

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Гость|13.12.2019 09:19|

Страна очередей. Как же иначе показать свою значимость? В январе менял, так у них бланков не было.

Гость|13.12.2019 09:21|

Ещё надо лет 20-30 потерпеть и уж тогда точно заживём

Гость|13.12.2019 09:23|

Гость писал(a):

Ещё надо лет 20-30 потерпеть и уж тогда точно заживём
А я сейчас живу не тужу. А вы что, отстаёте?

Гость|13.12.2019 09:24|

Вот они Жоповозники!

И ракурс удачный. На пересдачу всех!

Гость|13.12.2019 09:26|

начальника ГИБДД давно пора уволить!

Мало на дорогах бардака, теперь еще и в МРЭО он бардак устроил.

Гость|13.12.2019 09:33|

Гость писал(a):

Ещё надо лет 20-30 потерпеть и уж тогда точно
Крематорий построят...

Гость|13.12.2019 09:36|

америкосы виноваты

Гость|13.12.2019 09:39|

Вздрогнул

Гость|13.12.2019 09:41|

По окончании 1/5 21 века. Без талончиков на очередь в 20-ом быстрее было.

Гость|13.12.2019 09:43|

Губернатор как порядочный человек, сейчас должен взять телефон и освободить с пяток бездельников от занимаемых должностей ! Почему люди, за свои же деньги в угоду надзора за собой должны заниматься этой хренью ? Им работать нужно кормить семью и бездельников чиновников,а они в очередях стоят !

Гость|13.12.2019 09:43|

Дурачье надо приходить в 3 утра

Гость|13.12.2019 09:43|

Гость писал(a):

Почему люди, за свои же деньги в угоду надзора за собой должны заниматься этой хренью ? Им работать нужно кормить семью и бездельников чиновников,а они в очередях стоят !
А зачем они ломанулись стоять там?

Гость|13.12.2019 09:45|

Гость писал(a):

А зачем они ломанулись стоять там?
А по-другому там ни когда не получится попасть к заветному окошку. Даже через госуслуги.

Гость|13.12.2019 09:48|

Гость писал(a):

Дурачье надо приходить в 3 утра
Не вариант. Там половина со "вчера" ещё.

Гость|13.12.2019 09:49|

Жуть какая. Везде один бардак!

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Имя: Гость
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