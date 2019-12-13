13.12.2019 | 09:05

Утром в пятницу, 13 декабря, жители Пензы выстроились в длинную очередь перед межрайонным регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД на проспекте Строителей.

Фотографию, на которой запечатлены несколько десятков человек перед зданием МРЭО, выложил один из участников пензенской автомобильной группы в соцсети «ВКонтакте».

«Очередь на замену и получение прав. Говорят, связано с закрытием МРЭО в Заречном. И отсутствием возможности получить права или их поменять в районных отделениях МРЭО. Информация мною не проверена - не утверждаю», - рассказал очевидец.

Однако другие интернет-пользователи опровергли его предположения.

«МРЭО в Заречном закрылся 1 ноября», - написал еще один участник группы.

«В районах меняют», - заявил второй.

«В Арбекове каждый день в МРЭО такие очереди с момента его открытия», - констатировал третий.

В конце ноября пензенцы, желающие получить или заменить водительские права, уже стояли в очередях. Из-за обещанного подорожания медицинских справок в больницах возник ажиотаж. Сотни людей стремились получить заключение врача по прежней цене.

Такая ситуация сложилась в разных регионах России. Позже изменение порядка медосмотра водителей решили отложить. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью.