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Общество | Изменение порядка медосмотра водителей решили отложить

21.11.2019|14:42
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Нововведения с медицинскими справками на получение водительского удостоверения или его замену решили отложить. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразованиях в регионах», - сообщается на официальном телеграм-канале заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

С 22 ноября должны были начать действовать новые правила, согласно которым автомобилистам необходимо не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожала бы. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составляла бы более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Не желая тратить так много, многие пензенцы решили воспользоваться последними днями и оккупировали городские медучреждения, сетуя на то, что никто их не предупредил заранее.

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Гость|21.11.2019 14:59|

власть включила заднюю...стало страшно?

Гость|21.11.2019 15:04|

Просто кое у кого рейтинг летит в трубу,эх наивный народ ...

Гость|21.11.2019 15:06|

Очканули? Тоже мне власть... боится бурления холопов. А если Америка нападет или Китай? Тоже бояться будут?

Гость|21.11.2019 15:09|

Гость писал(a):

Просто кое у кого рейтинг летит в
Вы дурачек?

Гость|21.11.2019 15:09|

Абсолютно правильно мочу и кровь на наркотики и алко. Сдавать. Вопрос в цене. Но жоповозникам 20000 сделай деньги найдут.

Гость|21.11.2019 15:11|

Это называется ПРОИЗВОЛ.

Гость|21.11.2019 15:11|

Какой отложить?! Только все приготовили для бизнеса и на тебе? Мы не так договаривались! Мы таки будем вынуждены пересмотреть распределение прибыли...

Гость|21.11.2019 15:14|

Встретилось в статье:"Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью." Очень изящная формулировка определения "через жопу".

Гость|21.11.2019 15:16|

Жизнь налаживается.

Гость|21.11.2019 15:20|

Гость писал(a):

"Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью." Очень изящная формулировка определения "через жопу".
:)))))

Гость|21.11.2019 15:20|

Рейтинг медведки и так в жпе, а с этими "нововведениями" так вообще под плинтус улетит

Гость|21.11.2019 15:23|

Гость писал(a):

"Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью."
им блин покажут процесс, если что, бастанут водители коммерческого транспорта на денек, так головы быстро покатятся

Гость|21.11.2019 15:27|

Не прокатило, вычеркиваем

Гость|21.11.2019 15:27|

сть|21.11.2019 15:14|

Встретилось в статье:"Процесс протекает неравномерно и противоречиво с трудноуловимой закономерностью." Очень изящная формулировка определения "через жопу".

Братуха, твой комент надо при въезде В губернию повесить и всем чинкам перед глазами в кабинетах. Реальный лозунг Пензенской губернии:)

Гость|21.11.2019 15:28|

сколько можно водителей грабить, надо уже нам перестать молчать

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