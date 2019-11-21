21.11.2019 | 14:42

Нововведения с медицинскими справками на получение водительского удостоверения или его замену решили отложить. Об этом стало известно в четверг, 21 ноября.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

Будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразованиях в регионах», - сообщается на официальном телеграм-канале заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

С 22 ноября должны были начать действовать новые правила, согласно которым автомобилистам необходимо не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожала бы. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составляла бы более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

В областном минздраве уточняли, что увеличение цены связано с высокой стоимостью расходных материалов, необходимых для точного проведения анализов.

Не желая тратить так много, многие пензенцы решили воспользоваться последними днями и оккупировали городские медучреждения, сетуя на то, что никто их не предупредил заранее.