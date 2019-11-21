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Общество | Пензенские водители возмущены подорожанием справок на права

21.11.2019|09:44
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Пензенские автомобилисты негодуют из-за грядущих изменений в порядке оформления медицинской справки для получения или замены водительского удостоверения.

Новые правила, утвержденные приказом Минздрава, начнут действовать в пятницу, 22 ноября. В соответствии с ними автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу.

Из-за нововведений справка подорожает. Один анализ на содержание токсинов и алкоголя обойдется в 3 600 рублей. Его можно будет сделать только в Пензенской областной больнице имени Бурденко, поскольку в других медучреждениях необходимого оборудования нет.

В итоге стоимость медкомиссии на права категории А и В составит более 7 тысяч рублей, на A, B, C и D - почти 9 тысяч.

В нескольких регионах России грядущее подорожание вызвало ажиотаж. Желающие получить справку по прежней цене выстроились в огромные очереди. Не обошлось без этого и в Пензе.

«В наркологии очередь человек 30-40, в психиатрии еще больше. Итого полтора часа в первой отстоял, два с половиной во второй. Такого я еще ни разу не видел. На Луначарского, 40, в 9 утра уже на улице в очереди стояли», - рассказал один из участников местного сообщества в Instagram.

По мнению пензенцев, ажиотажа можно было бы избежать, если бы об изменениях активно предупреждали заранее.

Много негативных отзывов заслужили и сами новые правила.

«Мало того что бабки дерут, так еще и столпотворение создают. И с работы еще нужно отпроситься не раз. За такие бабки они должны домой приезжать, все забирать и на руки готовые права привозить», - поделился мнением интернет-пользователь.

«Не для пензенских зарплат такие цены», - констатировал другой участник сообщества.

Источник — instagram.com/sova_penza_avto
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Гость|21.11.2019 09:59|

Мафия бессмертна и не дадут они нам жить спокойно

Гость|21.11.2019 10:00|

Не нажрутся,твари.

Гость|21.11.2019 10:03|

Всем пенсионерам ввести ежегодное прохождение медкомиссии и убийств и увечий на дорогах будет меньше. За лировые справки ввести уголовную ответственность.

Гость|21.11.2019 10:05|

Это просто отбор денег у населения и ничего более! Наркоман за анализом не придет, он просто купит права.

Гость|21.11.2019 10:06|

Да и пофиг...

Гость|21.11.2019 10:08|

penzainform.ru писал(a):

«Не для пензенских зарплат такие цены», - констатировал другой участник сообщества.
Мало знаешь..все у всех есть.

Гость|21.11.2019 10:11|

Гость писал(a):

Гость|21.11.2019 10:06|

Да и пофиг...

согласен. Мочу сдадите а там найдут чего нибудь и меньше народу рулить будут. А то все рулят кто ПДД не знает и нарики и фонарики и с головкой не дружные.

Гость|21.11.2019 10:12|

Спасибо депутатам госдумы от фракции Единая Россия, думают о народе.

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