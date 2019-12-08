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Глас народа | Пензячка о светофоре на Московской: Сломан - его обычное состояние

08.12.2019|13:08
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В Пензе наземный светофор на улице Московской вновь сломался. Об этом редакции ИА «ПензаИнформ» рассказала горожанка Елена в воскресенье, 8 декабря.

«Около часу дня вчера гуляла в центре. Этот светофор очень нравится моему ребенку, оригинальная штука. Но, видно, больше не работающая. Сломан – теперь его обычное состояние», - пожаловалась пензячка.

Она пояснила, что при переходе через улицу Максима Горького ориентироваться все-таки лучше по обычному светофору, поскольку у наземного одна сторона всегда красная и показывает слово «Стой!».

«Слышала, что около миллиона на него потратили. Так, может, и не надо было. Может, лучше было бы эти деньги пустить на ремонт дворов, дорог, ливневок. В Пензе полно больных мест», - посетовала женщина.

Наземный светофор на Московской улице с момента появления два года назад уже не раз ремонтировали. Так, летом 2019 года он опять вышел из строя. Капризной конструкции вредят колеса спецтехники, а также резко меняющаяся погода.

На обустройство оригинального регулировщика действительно было потрачено свыше миллиона рублей.

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Гость|08.12.2019 13:17|

Очень полезная штука - сколько еще лямов можно на него потратить! Обещали еще несколько таких соорудить.

Имя: Гость
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