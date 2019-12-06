Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 дек 2019|09:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.18  |  $  64.18

Глас народа | Пензенцы сообщили о пешеходе, сбитом на ул. Коммунистической

06.12.2019|08:24
Печать

В соцсети «ВКонтакте» сообщили о ДТП с участием пешехода, случившемся в Пензе утром в пятницу, 6 декабря.

«Ул. Коммунистическая (под мостом, где магазин «Новость»). Сбили пешехода. Время 8:05», - написал участник одного из пензенских сообществ.

Горожанин опубликовал снимок, на котором запечатлены специалисты скорой помощи, укладывающие на носилки пострадавшего. Рядом стоит машина реанимации.

Официальных сведений о ДТП пока нет. Насколько сильно пострадал пешеход, также пока не сообщается.

0
0
0
0
 
Гость|06.12.2019 08:35|

Да там переход вообще от лукавого, в 8 темно еще и под мостом, а освещение уже выключено, так что неудивительно

Гость|06.12.2019 08:45|

Вздрогнул

Гость|06.12.2019 08:49|

Как на войне- вчера два сбитых пешехода, сегодня. Может пора что то предпринять для организации движения без убийств?

Гость|06.12.2019 08:50|

Пхехе! А менты у больницы скорой помощи караулили за пешиков (пробка собралась). Не там стояли глупые

Гость|06.12.2019 08:50|

Гость писал(a):

Как на войне- вчера два сбитых пешехода, сегодня. Может пора что то предпринять для организации движения без убийств?
лучше не надо, а то будет по три человека за день. Просто надо пешеходов немного отучить от правила, что их должны пропустить и все наладится.

Гость|06.12.2019 09:01|

ГУБЕРНАТОР!!! КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИВАЮТ И КАЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ. ГДЕ РАБОТА ГИБДД?

Гость|06.12.2019 09:04|

Гость писал(a):

ГУБЕРНАТОР!!! КАЖДЫЙ ДЕНЬ УБИВАЮТ И КАЛЕЧАТ ЛЮДЕЙ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ. ГДЕ РАБОТА ГИБДД?
Не отключайся, сейчас он прочитает твой коммент и прокомментирует.

Гость|06.12.2019 09:04|

Гость писал(a):

Просто надо пешеходов немного отучить от правила, что их должны пропустить и все наладится.
А может пора водятлям вдолбить, что автомобиль- средство передвижения ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ? Скоростной режим не соблюдается, каждый день наблюдаю, как на каждом переходе 1-2 водятла мчатся на разрешающий ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ сигнал. Выучите правила, уроды! А гайцы где? Чем они занимаются?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!