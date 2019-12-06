06.12.2019 | 08:24

В соцсети «ВКонтакте» сообщили о ДТП с участием пешехода, случившемся в Пензе утром в пятницу, 6 декабря.

«Ул. Коммунистическая (под мостом, где магазин «Новость»). Сбили пешехода. Время 8:05», - написал участник одного из пензенских сообществ.

Горожанин опубликовал снимок, на котором запечатлены специалисты скорой помощи, укладывающие на носилки пострадавшего. Рядом стоит машина реанимации.

Официальных сведений о ДТП пока нет. Насколько сильно пострадал пешеход, также пока не сообщается.