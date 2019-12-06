В соцсети «ВКонтакте» сообщили о ДТП с участием пешехода, случившемся в Пензе утром в пятницу, 6 декабря.
«Ул. Коммунистическая (под мостом, где магазин «Новость»). Сбили пешехода. Время 8:05», - написал участник одного из пензенских сообществ.
Горожанин опубликовал снимок, на котором запечатлены специалисты скорой помощи, укладывающие на носилки пострадавшего. Рядом стоит машина реанимации.
Официальных сведений о ДТП пока нет. Насколько сильно пострадал пешеход, также пока не сообщается.
Да там переход вообще от лукавого, в 8 темно еще и под мостом, а освещение уже выключено, так что неудивительно