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Глас народа | В Кузнецке памятник на ул. Гражданской «охраняют» металлические штыри

03.12.2019|09:38
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В Кузнецке участок возле памятника на улице Гражданской, 55, представляет опасность. Об этом рассказал местный житель, разместивший пост в соцсети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 2 декабря.

На снимке можно видеть торчащие из снега короткие металлические штыри, расположенные в несколько рядов. Опасный участок ничем не огорожен.

«Выпадет снег, будут сугробы, штыри видно не будет. Наши с вами дети будут играть и напорются», - написал кузнечанин.

Комментаторы посоветовали автору не ждать реакции властей, а самим не допустить несчастного случая. «Болгарка в помощь», «Даже болгарка не нужна, достаточно небольшой кувалды чтоб загнуть их к земле!» - отметили они.

«Как удручает созерцать подобное», «Много что без мозгов делается», - посетовали другие горожане.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.

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Гость|03.12.2019 10:15|

В Пензе депутат предлага сделать звёзды для охраны памятника от детей,а здесь уже воплотили в жизнь по своему?

Гость|03.12.2019 11:18|

Это заготовки для переноса всего комплекса этого памятника с территории бывшей обувной фабрики. Работы будут выполняться весной.

Гость|03.12.2019 11:27|

Ну так надёжно прикрыть чем-нибудь - никак?

Имя: Гость
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