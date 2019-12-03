03.12.2019 | 09:38

В Кузнецке участок возле памятника на улице Гражданской, 55, представляет опасность. Об этом рассказал местный житель, разместивший пост в соцсети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 2 декабря.

На снимке можно видеть торчащие из снега короткие металлические штыри, расположенные в несколько рядов. Опасный участок ничем не огорожен.

«Выпадет снег, будут сугробы, штыри видно не будет. Наши с вами дети будут играть и напорются», - написал кузнечанин.

Комментаторы посоветовали автору не ждать реакции властей, а самим не допустить несчастного случая. «Болгарка в помощь», «Даже болгарка не нужна, достаточно небольшой кувалды чтоб загнуть их к земле!» - отметили они.

«Как удручает созерцать подобное», «Много что без мозгов делается», - посетовали другие горожане.

Фото vk.com/podslushanokuzneck.