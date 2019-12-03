В Кузнецке участок возле памятника на улице Гражданской, 55, представляет опасность. Об этом рассказал местный житель, разместивший пост в соцсети «ВКонтакте» вечером в понедельник, 2 декабря.
На снимке можно видеть торчащие из снега короткие металлические штыри, расположенные в несколько рядов. Опасный участок ничем не огорожен.
«Выпадет снег, будут сугробы, штыри видно не будет. Наши с вами дети будут играть и напорются», - написал кузнечанин.
Комментаторы посоветовали автору не ждать реакции властей, а самим не допустить несчастного случая. «Болгарка в помощь», «Даже болгарка не нужна, достаточно небольшой кувалды чтоб загнуть их к земле!» - отметили они.
«Как удручает созерцать подобное», «Много что без мозгов делается», - посетовали другие горожане.
Фото vk.com/podslushanokuzneck.
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