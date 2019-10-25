25.10.2019 | 09:55

Жители Кузнецка в соцсетях жалуются на запах гари. По словам горожан, он появляется в воздухе регулярно.

«Сегодня утром проснулась в шесть и плакать хочется. Лежу и вдыхаю воздух жженой пластмассы. Окно на ночь всегда открываю, но чтобы вся комната провоняла, никогда такого не было», - рассказала местная жительница в группе «Подслушано в Кузнецке» в соцсети «Вконтакте».

Женщина рассказала, что живет в районе школы № 10.

«Нас тут специально, что ли, травят, как тараканов? Ау, власть предержащие, защитники кузнечан, где вы все?» - возмутилась горожанка.

Ее поддержал другой житель Кузнецка. Он рассказал, что утром специально искал, откуда распространяется запах.

«Живу рядом. Жгут машины целиком, чтоб не разбирать на приеме металлов. Это творится каждую ночь», - рассказал мужчина.

Подобные сообщения появлялись и ранее. Так, вечером 18 октября жители Кузнецка предположили, что на местном поролоновом заводе произошел пожар. Однако в ГУ МЧС России по Пензенской области тогда сообщили, что в районе Алексеевского шоссе горела сухая трава на площади 1 000 кв. м.