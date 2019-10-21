21.10.2019 | 14:55

В понедельник, 21 октября, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензенской области, пожелавший остаться неизвестным.

Он сообщил об ухудшении экологической обстановки в селе Богословка Пензенского района.

«В выходной приехал на рыбалку и был поражен увиденным. На улице Кирова, рядом с прудом, строят дом, а сливную трубу вывели прямо в озеро», - рассказал мужчина.

На сделанных им фотографиях видно и стройплощадку на берегу водоема, и трубу внушительного диаметра.

«Помогите разобраться с этим нарушением. Администрации наплевать», - добавил житель области.