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Глас народа | В Богословке сливную трубу со стройплощадки вывели в пруд

21.10.2019|14:55
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В понедельник, 21 октября, в рубрику «Глас народа» обратился житель Пензенской области, пожелавший остаться неизвестным.

Он сообщил об ухудшении экологической обстановки в селе Богословка Пензенского района.

«В выходной приехал на рыбалку и был поражен увиденным. На улице Кирова, рядом с прудом, строят дом, а сливную трубу вывели прямо в озеро», - рассказал мужчина.

На сделанных им фотографиях видно и стройплощадку на берегу водоема, и трубу внушительного диаметра.

«Помогите разобраться с этим нарушением. Администрации наплевать», - добавил житель области.

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Гость|21.10.2019 15:12|

на что рыбак то жалуется, скоро дерьмодемонов ловить будет на зависть всем

Гость|21.10.2019 15:17|

Да кто ты такой чтобы катить бочку на уважаемых людей? Не нравится - обходи стороной...

Гость|21.10.2019 15:30|

Гость писал(a):

уважаемых людей
Уважанмые там не живут...

Гость|21.10.2019 15:43|

Не от пристроя ли к бордюрному заводику труба идет? от того, который как бы не его, но если доказать то он его подарит

Гость|21.10.2019 15:49|

открыли Америку! в Сосновоборске 25 лет ежедневно сливается эта зараза в СУРУ около тысяча кубов в сутки и нечего.ЕДИНАЯ РОССИЯ сами жрут эту воду и дышут этой заразой меры не принимают.

Гость|21.10.2019 15:59|

а под мостом по пр.Победы в ручей Безымянный такая же труба торчит напротив находится АЗС.Кто нибудь примет во внимание что там сливают?

Имя: Гость
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