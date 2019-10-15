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Глас народа | Пензенцы лишились символа счастья и любви

15.10.2019|08:19
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Таганаиты, установленные в центре Пензы - в сквере на улице Славы, начали рассыпаться. Об этом в редакцию портала «ПензаИнформ» сообщила читательница Евгения Астафьева.

«Вот такие снимки сделала вечером 14 октября. К чему теперь пензенским молодоженам спешить в поисках любви и счастья?» - прокомментировала девушка присланные фотографии.

Таганаиты появились в сквере в 2006 году, их привезли с Урала. Три камня водрузили на постамент, обложенный гранитной плиткой.

По поверьям, те, кто прикоснется к таганаиту (он же авантюрин, он же златоискр), могут обрести любовь и семейное счастье. Здесь часто бывают пензенские молодожены, пары с детьми.

Теперь верящих в легенду ждет печальное зрелище: от одного из камней отвалились два приличных куска. В таком виде арт-объект уже не сулит крепкую, счастливую семью.

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Гость|15.10.2019 08:26|

Наблюдаем падение идола

Гость|15.10.2019 08:30|

Подделку привезли?

Гость|15.10.2019 08:39|

Запенить как дома и нормально,по пензенски...

Гость|15.10.2019 08:42|

Так тут батюшка рассказал, что по любви вступать в брак некошерно, вот символ и рухнул.

Гость|15.10.2019 08:42|

penzainform.ru писал(a):

По поверьям, те, кто прикоснется к таганаиту (он же авантюрин, он же златоискр), могут обрести любовь и семейное счастье.
Ключевые слова здесь "по поверьям" и "могут". К реальности не имеет отношения.

Лучше поставить скульптуру полной семьи - родители с детьми, а не беженку с младенцем, которую у нас выдали за памятник матери...

Гость|15.10.2019 08:45|

Гость писал(a):

Так тут батюшка рассказал, что по любви вступать в брак некошерно
тут и без батюшки понятно, что любовь приходит после нескольких лет брака. Все что до этого - страсть и влюбленность, к любви отношения не имеет. Правда по зомбоящику наоборот показывают, поэтому имеем такой процент разводов.

Гость|15.10.2019 08:50|

Может кто помог?

Гость|15.10.2019 08:53|

Это знак, хорошего ждать не приходится.

Гость|15.10.2019 08:54|

Гость писал(a):

Это знак, хорошего ждать не приходится
хватит верить в "знаки", верь в себя!

Гость|15.10.2019 08:56|

Говорят камень-то ненастоящий!!!

Гость|15.10.2019 08:57|

Ловите, ловите вон того! Вон схватил кусок, побежал! На память наверное хочет унести

Гость|15.10.2019 09:01|

кто-то хотел получить свой кусочек счастья

Гость|15.10.2019 09:09|

Гость писал(a):

Так тут батюшка рассказал, что по любви вступать в брак некошерно, вот символ и рухнул.
на все воля божья!

Да и крестный ход давно не проводили, общегородской с полним перекрытием

Гость|15.10.2019 09:15|

вскрылась первая печать апокалипсиса

Гость|15.10.2019 09:21|

Разрушение "новой" набережной. Начало.

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Имя: Гость
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