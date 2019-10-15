15.10.2019 | 08:19

Таганаиты, установленные в центре Пензы - в сквере на улице Славы, начали рассыпаться. Об этом в редакцию портала «ПензаИнформ» сообщила читательница Евгения Астафьева.

«Вот такие снимки сделала вечером 14 октября. К чему теперь пензенским молодоженам спешить в поисках любви и счастья?» - прокомментировала девушка присланные фотографии.

Таганаиты появились в сквере в 2006 году, их привезли с Урала. Три камня водрузили на постамент, обложенный гранитной плиткой.

По поверьям, те, кто прикоснется к таганаиту (он же авантюрин, он же златоискр), могут обрести любовь и семейное счастье. Здесь часто бывают пензенские молодожены, пары с детьми.

Теперь верящих в легенду ждет печальное зрелище: от одного из камней отвалились два приличных куска. В таком виде арт-объект уже не сулит крепкую, счастливую семью.