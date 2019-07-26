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Глас народа | В Пензе засняли, как «Яндекс.Такси» перевозит пассажира на крыше

26.07.2019|09:11
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Вечером в четверг, 25 июля, в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео необычного инцидента. На них запечатлена машина «Яндекс.Такси», двигающаяся по улице Гоголя в Пензе, вот только пассажир находится не в салоне, а на крыше автомобиля.

«Спасибо за поездку, заказ будет оплачен картой. Не забудьте поставить оценку в приложении!» - шутливо прокомментировал выложивший кадры пензенец.

Ролик вызвал у горожан смех, под постом они оставили соответствующие смайлы. В комментариях к видео пензенцы поупражнялись в остроумии. «Когда такси без кондера», «Сдачу не дал 3 рубля», «Форсаж 9» снимают», «Когда вместо 27 заплатил 23», - написали они.

Лишь немногие отреагировали серьезно. Так, один из горожан констатировал: «Минус водительское удостоверение».

Фото и видео Евгения Йгоревича, vk.com/penza.

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Гость|26.07.2019 09:31|

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/mtelo

Имя: Гость
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