26.07.2019 | 09:11

Вечером в четверг, 25 июля, в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео необычного инцидента. На них запечатлена машина «Яндекс.Такси», двигающаяся по улице Гоголя в Пензе, вот только пассажир находится не в салоне, а на крыше автомобиля.

«Спасибо за поездку, заказ будет оплачен картой. Не забудьте поставить оценку в приложении!» - шутливо прокомментировал выложивший кадры пензенец.

Ролик вызвал у горожан смех, под постом они оставили соответствующие смайлы. В комментариях к видео пензенцы поупражнялись в остроумии. «Когда такси без кондера», «Сдачу не дал 3 рубля», «Форсаж 9» снимают», «Когда вместо 27 заплатил 23», - написали они.

Лишь немногие отреагировали серьезно. Так, один из горожан констатировал: «Минус водительское удостоверение».

Фото и видео Евгения Йгоревича, vk.com/penza.