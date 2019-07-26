Вечером в четверг, 25 июля, в соцсети «ВКонтакте» появились фото и видео необычного инцидента. На них запечатлена машина «Яндекс.Такси», двигающаяся по улице Гоголя в Пензе, вот только пассажир находится не в салоне, а на крыше автомобиля.
«Спасибо за поездку, заказ будет оплачен картой. Не забудьте поставить оценку в приложении!» - шутливо прокомментировал выложивший кадры пензенец.
Ролик вызвал у горожан смех, под постом они оставили соответствующие смайлы. В комментариях к видео пензенцы поупражнялись в остроумии. «Когда такси без кондера», «Сдачу не дал 3 рубля», «Форсаж 9» снимают», «Когда вместо 27 заплатил 23», - написали они.
Лишь немногие отреагировали серьезно. Так, один из горожан констатировал: «Минус водительское удостоверение».
Фото и видео Евгения Йгоревича, vk.com/penza.
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